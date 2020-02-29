Yunan polisinden sis bombalı müdahale

Türkiye’nin Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri durdurmama kararını duyan mülteciler, sınıra akın etti. Dün sabah saatlerinde otobüs, minibüs, taksilerle Kapıkule ve Pazarkule sınırlarına gelen mülteciler kaçak yollarla Yunanistan sınırını geçmeye çalıştı. Ancak Yunan polisi ve jandarması, tampon bölgeye barikat kurarak mültecilerin geçişini yasakladı.



Geçişleri durdurmakta zorlanan Yunan polisi zaman zaman havaya ses ve sis bombası attı. Jandarma arama noktalarından geçemeyen göçmenler tarlalardan geçerek tampon bölgeye ulaşmaya çalıştı. Avrupa kapısına dayanan göçmenler, “Yıllardır bu anı bekliyorduk ama Yunanistan geçişmemize izin vermiyor” dedi.



Taksilerle akın ettiler



Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığını öğrenen İstanbul’un çeşitli ilçelerinden yaşayan Afgan, Özbek, Suriyeli, Lübnanlı, Iraklı, Faslı göçmenler Edirne’nin yolunu tuttu. Göçmenler jandarmanın durduğu yerlerde tarlalardan geçerek tampon bölgeye ulaşmaya çalışırken, kiminin sırtında bir bavul, kiminin ise elinde sadece bir bebek arabası vardı.



Pazarkule Bölgesi’nde özellikle 34 plakalı İstanbul taksilerinin yoğunluğu dikkat çekti. Avrupa’ya geçiş hayali ile gelen mülteciler, gün boyunca karşılaştıkları herkese ‘Yunanistan’a nasıl geçerim’ diye sordu. Yunan jandarması ve polisinin ise elleri hep tetikteydi. Edirneli vatandaşlar ise bu kadar çok otobüsü Pazarkule’de ilk defa gördüklerini söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı’na 70 kişilik otobüsle Zeytinburnu’ndan geldiğini belirten Afgan uyruklu Hamit Aryan, “2 senedir İstanbul’dayım. Tekstilde çalışarak geçinmeye çalıştım. Gece sınır kapılarının açılacağını öğrenince arkadaşlarım otobüs ayarladı. Zaten herkes Avrupa’ya gitmek istiyordu. Duyar duymaz yola çıktık. Otobüse 120 TL ödedim. Jandarmalar geçirmiyor ama biz karşıya geçmek istiyoruz. Sabahtan beri yürüyoruz. Belçika’ya gidebilirsem orada daha rahat şartlarda yaşamak istiyorum” dedi.



‘Bekle bizi Avrupa’



Kapıkule Sınır Kapısı’nde bekleyen ve Ümraniye’den gelen Özbek Fevzi Asgari de burada istenmediklerini belirterek, “Ailemle birlikte geldim. Aylardır İstanbul’dayız. Tek başıma aileme bakmaya çalışıyorum. 25 kişi minibüsle geldik. Geçişin verilmesini bekliyoruz. Hala gelenler var. Avrupa beklesin biz geliyoruz” dedi.



‘Biz hep bugünü bekliyorduk’



İstanbul’dan gelen bir Suriyeli göçmen de, “Dünya bize yardım etmek istedi madem yıllardır neden yardım etmediler. Özgürlük yok, hiçbirşeyimiz yok. Ölmemizi mi bekliyorlar. Dün televizyondan öğrenince yıllardır beklediğimiz şekilde artık Avrupa’ya gitmek için harekete geçtik. Otobüse 100 TL ödedim. Ama kapıları açmadılar. Şimdi de geçmemize izin vermiyorlar. ‘Yardım etmek istiyoruz’ diyorlar. Sadece söylemekle olmaz hareket etmeleri lazım. Ama hala buradayız” dedi.









‘Akrabalarımın çoğu Avrupa’da’

Eşi ve çocuklarıyla İstanbul’dan gelen Maryam isimli kadın da, “Afganistan’dan 3 sene önce Türkiye’ye kaçtık. Avrupa’ya hep gitmek istedik ama sınırlar açılmadı. Dün eşim, ‘Sabah gidiyoruz’ deyince çıktık yola. Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Herkes gelmiş. Afgan, Suriyeli, Iraklı, Faslı. Herkes burada perişan halde. Akrabalarımın çoğu Avrupa’da yaşıyor. Biz de onların yanına gitmek istiyoruz. Ama hala Yunanistan izin vermiyor geçmeye. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçmemize izin verirlerse daha düzgün şartlarda yaşamak istiyoruz. Sabahtan beri çocuklara süt vermemiz lazım. Ama yok. Eğer izin vermezlerse gene İstanbul’a döneceğiz” ifadelerini kullandı.



