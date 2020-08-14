Son dakika! Doğu Akdeniz'de gerilim! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Gerginlik arttı ve sorumlusu Yunanistan. Biz gerginlikten yana asla olmadık.

Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır.

Kabadayılık yaparak kimse bir yere varamaz.

Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması lazım. AB, diplomasiyi ve güveni desteklemeli.

Bizim tüm bu konulardaki tutumumuz açık ve net. Tüm kararlarımız uluslararası hukuk kurallarına uygun.

FİLİSTİN MESELESİ

Filistin yapılan anlaşmaya büyük tepki gösterdi. Hatta Abu Dabi'den elçisini çekti. Ölü doğmuş dediğimiz 'Yüzyılın anlaşması' denilen anlaşmaya destek için yapılmıştır.

BAE, Arap barış inisiyatifini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Abu Dabi zaten İsrail'in işgal planına destek olmak için ellerinden geleni yapıyor.

BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor.

Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor.