Yunanistan Hakkında Bilgiler; Yunanistan Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Yunanistan bayrağı, Yunanistan'ın ulusal simgesidir. Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bir süre daha kullanılan bu krallık bayrağının yerini sonrasında mavi ve beyaz renklerine sahip, sol üst köşesinde bir haç şekli bulunan ve de dokuz adet yatay çizgiden oluşmakta olan bir bayrak almıştır. Mavi renk ve beyaz renk Ege Denizi'ni ve denizin dalgalarının köpüklerini ifade ettiği söylenmektedir. Ayrıca mavi rengi Helen Uygarlığının rengi olmaktadır. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda savaşta mücadelesini gösteren denizcilerin mavi renk ve beyaz renk giysileri giydikleri de bilinmektedir. Bu bayrak 1822 yılından 1978 yılına kadar donanma sancağı, 1969 yılından 1970 yılına kadar ise milli bayrak olarak kullanılmıştır. Sonrasında 22 Aralık 1978 tarihinde tek milli bayrak kabul edilmiştir. Sizler için Yunanistan ülkesi ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



YUNANİSTAN NEREDEDİR?

Yunanistan ülkesi mitolojileri ile ünlü olan bir ülke olarak bilinmektedir. Yunanistan Avrupa, Asya ve Afrika kesişim noktasında yer alan, Balkan Yarımadası'nın güney kısmında yer almakta olup kuzeybatı kısmında Arnavutluk, kuzey kısmında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğu kısmında Türkiye ile sınır komşusu olmaktadır. Dokuz adet coğrafi bölgeden oluşmakta olan bu ülkede Ege Adaları, Girit, Epir, İyonya Adaları, Mora, Makedonya, Orta Yunanistan, Trakya ve Teselya’ dır.



Yunanistan Nüfusu Ne Kadardır?



Yunanistan ülkesinin nüfusu 2020 yılındaki son verilere göre ortalama olarak 10,423,05 olarak tespit edilmiştir.



Yunanistan Başkenti Neresidir?



Yunanistan ülkesinin başkenti Atina’dır. Atina aynı zamanda Yunanistan’da bulunan en büyük şehir olmaktadır. Atina şehri Yunanistan'ın en fazla nüfusa sahip olan şehri olmaktadır. Ayrıca Atina çok kozmopolit bir şehir olup ismi Athena olan eski Yunan Tanrıçasından gelmektedir. Atina birçok savaş görüp geçirmiş olan Yunanistan'ın en tarihi şehirlerindendir. Yunanistan, mutlaka gezilip görülmesi gereken bir başkente ev sahipliği yapmaktadır.



Yunanistan Para Birimi Nedir?



Yunanistan ülkesinin para birimi tüm ülke genelinde Euro (€) olarak belirlenmiştir.



Yunanistan Resmi Dili Nedir?



Yunanistan ülkesinin resmi dili Yunanca olmaktadır. Ayrıca resmi din olarak Doğu Ortodoksluk bu ülke hakim olmaktadır.



Yunanistan İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Yunanistan ile Türkiye arasında herhangi bir saat dilimi farkı bulunmamaktadır.



Yunanistan Şehirleri Nelerdir?



Yunanistan’da başkent Atina başta olmak üzere pek çok şehir vardır. Bunların hepsi birbirinden güzel ve hepsi sürekli olarak ziyaret edilen şehirlerdir. Bu şehirlerden bazıları: Selanik, pyrgi, kavala, dedeağaç, katerin, patras, kandiye, tırhala, yanya, gümülcine, kalambaka, iskeçe, agrinion, halkis, volos, parga, kesriye, larissa, rodos, kalamata, olimpiya, kozani, serez, pire, resmo, vodina, tebai, nafplion, kılkış, grebene, lamya, karistos, karaferye, tripoliçe, naupaktos bu şehirlerden bazılarıdır.



Yunanistan İklimi Nasıldır?



Yunanistan ülkesinde hakim olan iklim büyük ölçüde genellikle Akdeniz iklimi olmaktadır. Yani yaz ayları sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak 26 °C ile 28 °C arasında olmaktadır. Kış aylarında ise çok sert hava koşulları olmamakla birlikte yüksek kesimleri kış mevsimi boyunca kar almaktadır. Ülkenin en yüksek olan noktası Olimpos Dağı olup Eski Yunan Mitolojisi'ndeki tanrıların evi olduğu bilinmektedir. Yunanistan ülkesi engebelidir ve bu kadar engebeli olması Yunan Mitolojisinde şu şekilde açıklanmaktadır. Tanrılar dünyayı yaratıyor iken toprağı eleyip Yunanistan ülkesi ise kalan tortuları savurması ile oluştuğu şekildedir. Yunanistan ülkesi hemen hemen her yıl pek çok yerli ya da yabancı turist tarafından oldukça sık olarak ziyaret edilmektedir.