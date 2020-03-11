MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor
ABONE OL
11.03.2020 - 10:24 | | DHA

Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Yunanistan, sınırda bekleyen göçmenlerin geçişlerini önlemek için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Kamyonlarla sınıra jiletli ve dikenli teller taşıyan Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı’nın çevresi ve Meriç Nehri kıyılarına tel örgüler örmeyi sürdürüyor.

Yunanistan sınırda önlemleri artırıyor, göçmenlerin bekleyişi sürüyor
Sınırdan sıcak görüntü! Yunanistan en üst seviyeye çıkardı
Sınırdan sıcak görüntü! Yunanistan en üst seviyeye çıkardı
Sınırdan sıcak görüntü! Yunanistan en üst seviyeye çıkardı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne’ye gelen göçmenler nedeniyle Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nı giriş çıkışlara kapatıp, geniş kapsamlı önlemler aldı. Yunanistan, sınırdaki güvenlik güçlerinin sayısını arttırdı. Yunanistan güvenlik güçleri, Pazarkule Sınır Kapısı’nın karşısında, sınırın sıfır noktasında siper dahi kazdı. Ancak önlemlere rağmen binlerce göçmen, özellikle Meriç Nehri'ni botlarla aşıp karşıya geçmeyi sürdürüyor.

TIR'LARLA TONLARCA TEL BARİYER TAŞIDILAR'

Yunanistan güvenlik güvenlik güçleri, şimdi de TIR'larla Pazarkule'nin hemen karşısında bulunan Kastanies bölgesine tonlarca jiletli, dikenli tel örgü taşıdı. Tel örgüler Meriç Nehri kıyısı ile Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde örülmeye başlandı.

Yunanistan'ın güvenlik güçleri, Pazarkule çevresinde 13 gündür bekleyen göçmenlere zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Gerçek silah, plastik mermi, gaz bombası, biber gazı ile Yunanistan'ın yaptığı müdahalelerde bugüne kadar 3 göçmen öldü, binden fazla göçmen de yaralandı.

'TAŞKINLIK YAPANLARI YUNANİSTAN'A ALMAYACAĞIZ'

Yunan güvenlik güçleri yaptığı müdahalelerin ardından tampon bölgede bekleyen göçmenlere uyarı anonsları yaptı. Arapça ve İngilizce yapılan anonslarda, "Her yere yüz tanıma kamerası koyduk, kapılar açılırsa, Yunan polisine saldıranlara karşılık verenleri Yunanistan'a almayacağız. Bu kişileri Avrupa da, ülkelerine kabul etmeyecek. Tampon bölgeye gelmeyin, geri çekilin" denildi.

Adana'da bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı!Adana’da, iç savaştan kaçarak kente gelen Suriyelilerin tedavi olduğu kaçak tıp merkezine baskın düzenlendi. İçerisinde eczane, doğum kontrol ve diş hekimi odalarının olduğu bina kapatıldı. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, ilçede daha önce de yine Suriyelilerin işlettiği tıp merkezi kapatılmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emekli Promosyonu 2020 bankalar! Emekli maaşına göre promosyon miktarları

Emekli Promosyonu 2020 bankalar! Emekli maaşına göre promosyon miktarları

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber