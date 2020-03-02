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02.03.2020 - 09:37 | | İHA

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a göçmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edildi. Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Savaş nedeniyle kendi memleketinde iş bulamayan Afganistan uyruklu ailenin fertleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İHA ekibine konuştuktan sonra botlarla Midilli Adası'na hareket etti.

Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürüklendi. Göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olundu. Göçmenlerin imdadına yine Türkiye yetişti.

Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını belirten Afgan mülteci, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde bizim botumuzun benzinini aldılar ve bize küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" diye konuştu.

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