Yurt dışı eğitimde fırsatları araştırın

Yurt dışında üniversite okumak, birçok gencin hayali. Ancak bu hayale ulaşmak sanıldığı kadar zor değil. Üniversitelerin başvuru koşullarına göre hazırlık yapanlar, yurt dışı eğitimin kapısını aralıyor. Üstelik de burslu öğrenim görme fırsatı yakalayarak. Yurt dışı eğitimde ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki yükseköğrenim kurumları öne çıkıyor. Kimi tıp, kimi hukuk, kimi mühendislik alanlarında iyi olduğu, kimi de disiplinlerarası eğitim sunduğu için tercih ediliyor.

Özellikle ABD’deki üniversitelerde kabul koşulları ve burs konusunda izlenmesi gereken kurallar her yıl değişebiliyor. Öğrencinin imkân ve özelliklerine uyan üniversitelerin kabul koşullarını karşılaştırma açısından yurt dışı eğitim danışmanlık şirketi Admittance Education’ın geliştirdiği Eşleştirme Yazılımı yol gösterici bir rehber. Hangi alanda hangi üniversite tercih edilmeli, burs olanakları, kabul koşullarıyla ilgili merak edilen tüm soruların cevapları için de işin uzmanlarının düzenlediği toplantılara katılmakta yarar var. Bu toplantılardan biri de Admittance Education’ın Kurucusu ve CEO’su Yeşim Erez’in katılımıyla 21 Şubat’ta Robert Kolej Mezunlar Derneği’nde düzenlenecek. Toplantı öncesinde Erez, yurt dışı eğitimle ilgili sorularımızı yanıtladı:

‘Fırsatlar kaçıyor’

Yurt dışı eğitimle ilgilenmeye nasıl başladınız?

25 yıldır ABD’de şirketlere, global büyüme konusunda danışmanlık yapmaktayım. Orada birçok yerli ve yabancı şirketin markalaşmasına katkıda bulundum. Danışmanlık yaptığım yatırımcıların bana çocuklarının yetiştirilmesi ve eğitimleri konusunda da çok sık fikir sormaları, verdiğim hizmetin ancak eğitim danışmanlığının da eklenmesiyle bütünleneceği sonucuna varmama yol açtı. Bunun üzerine Admittance Education’ı kurdum. Londra, Kanada, Washington, İstanbul ve Roma olmak üzere birçok yerde danışmanlarımız var.

Yurt dışı eğitimde birinci lig üniversiteler öne çıkıyor. Bunlar hangileri?

Popülerlik ve bilinirlikle gerçekten birinci ligde yer alma kriterleri çoğu zaman karıştırılıyor. Türkiye’de birinci lig deyince Harvard, Princeton, Brown, Yale, Cornell, Columbia, Pennsylvania, Dartmouth, MIT, Oxford, Cambridge akla geliyor. Ancak ABD’de bu soruyu sorsanız yanıt olarak çok sayıda üniversitenin adını sayarlar. Bu, Amerikalıların oradaki üniversiteleri daha iyi bilmelerinden kaynaklanıyor.

Türkiye’de oradaki üniversitelerin bugünkü durumları bilinmediği için herkes sadece en tepedeki birkaç üniversiteye başvuruyor ve birçok fırsatı kaçırıyor. Örneğin ABD’de iyi bilinip Türkiye’de değeri yeterince anlaşılmamış, Biokimya ve Astronomi’de Amherst, Matematik ve Biyoloji’de Harvey Mudd, Fizik’te Haverford gibi pek çok örnek var. Şu anda Türkiye’de çok önemsenen üniversitelerde ders veren birçok profesörün özgeçmişi incelendiğinde, Türkiye’de bilinmeyen ama yurt dışında önemli olan üniversitelerden mezun oldukları görülmekte.

Yurt dışından kabul için nasıl hazırlanmalı?

Bu üniversitelere girmek, hatta burs alabilmek hayal değil. ABD’de, Avrupa’dan farklı olarak daha fazla burs bulabiliyoruz. Ancak hangi yolu izleyeceğimizi iyi bilmemiz gerekli. Üniversitelerin verdikleri burslar ve oranları yıldan yıla değişmekte. Burs almak için üniversitelerin bu açıdan izlenmesi gerekir. Türkiye’den mezun olanlar, genellikle ABD üniversitelerinin aradıkları niteliklerin ancak bir kısmına sahip. ABD üniversiteleri, alacakları öğrencide yöneldiği konuları yeterince incelemesini, bu konularda çalışmış olmasını ister. Gençlerin bu açıdan da hazır olmaları gerekir.

‘Erken hazırlık şart’

Hazırlık için ne kadar zaman gerekiyor?

Başvurular genellikle 12. sınıfın ilk yarısında yapılmakla beraber, aslında 10. sınıftan itibaren hazırlanmaya başlanılınca en iyi sonuç elde ediliyor.

En çok tercih edilen İngiltere ve ABD’nin öğrencilere sunduğu avantajlar nedir?

Bu ülkelerdeki üniversiteler, öğrencinin değişik dersler alarak en çok neden hoşlandığını araştırmasına ve birden fazla konuda uzman olabilmesine olanak sağlıyor. Örneğin hem biyoloji hem teknoloji eğitimi alınmasaydı biotech alanı nasıl doğardı? Tıp, son yıllarda fizik, kimya, bilgisayar teknolojisi konularından büyük çapta yararlanmaya başladı. Bu gerçek, tüm alanlar için geçerli.

Uzmanlar soruları yanıtlıyor

ABD ve İngiltere’de oluşturduğu metodolojiyle dünyanın her yanından öğrenciye yurt dışındaki üniversitelerin kapılarını açan Admittance Education tarafından, 21 Şubat’ta İstanbul’da ücretsiz bir seminer gerçekleştirilecek. Robert Kolej Mezunlar Derneği Bizim Tepe’de saat 18.00-20.00’de yapılacak seminerde Admittance Education’dan Yeşim Erez ve kurumun eğitim danışmanlarından Jack Shull sunum yapacak. Seminerde ABD, Kanada, Avrupa ve İngiltere’deki üniversitelerin farkları, öğrenci kabul şartları, hazırlık ve başvuru süreçleri, burs olanakları hakkında bilgi verilecek.

‘Koşullar çok farklı’

Milyonlarca dolarlık bursları almak için püf noktaları neler?

Başvurulan her yıl, hangi üniversitelerin yabancı öğrencilere hangi oranda burs verdiklerini bilmek gerekli. Ayrıca bursları almak için iyi bir not ortalaması, standart testlerden mükemmel sonuçlar elde edilmesi şart. Öğrencilerin o üniversitelerin aradıkları aktif, araştırmacı öğrenci modeline de uymaları gerekiyor.

Yeterli miktarda burs alamayan ancak bu üniversitelerden kabul alan öğrencilere tavsiyeleriniz nedir?

Bu maalesef sık duyduğumuz bir durum ve genellikle burs veren üniversitelerin başvuru listesine alınmamasından kaynaklanıyor. Öğrencilere bu durumla karşılaşmamak için önerim, mutlaka listelerini yaparken iyi araştırmaları ve bu üniversitelerin verilerini her yıl takip eden ve ona göre strateji belirleyen bir uzmandan yardım istemeleri.

Geliştirdiğiniz Eşleştirme Yazılımı’ndan bahsedebilir misiniz?

ABD’de üniversitelerin öğrenci kabul koşulları ve burs konusunda izlenmesi gereken ayrıntılar her yıl değişiyor. Yüzlerce iyi kalite üniversitenin değişen koşullarının gerektiği detayda ve bilinçte izlenmemesi, birçok fırsatın kaçmasına yol açabiliyor. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde bu durumun önüne geçiyoruz. Öğrencinin imkân ve özelliklerine uyan üniversiteler bu yazılım sayesinde görülebiliyor ve daha sağlıklı bir tercih listesi oluşturulabiliyor.