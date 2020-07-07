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07.07.2020 - 11:45 | | AA

Yüzünün yarısı alınan hastaya bacağından yeni yüz yapıldı!

Çene kemiğinde ortaya çıkan ve ağırlığı yarım kilograma ulaşan tümör nedeniyle yemek yemekte ve konuşmakta zorlanan 20 yaşındaki Samet Öztürk, bacağından yapılan kemik ve doku nakli sayesinde yeni bir yüze kavuştu.

Yüzünün yarısı alınan hastaya bacağından yeni yüz yapıldı!
20 yaşındaki gence bacağından yeni bir yüz yapıldı!
20 yaşındaki gence bacağından yeni bir yüz yapıldı!
20 yaşındaki gence bacağından yeni bir yüz yapıldı!
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Aydın'da yaşayan Samet Öztürk'ün hayatı, geçirdiği bir diş rahatsızlığı sonrasında adeta kabusa dönüştü. Futbolcu olma hayali kuran Öztürk,  iki yıl boyunca hem evden dışarı çıkmadı hem de aynalara küstü. Çene kemiğinde  başlayan tümörü devasa bir boyuta ulaşan Öztürk'ün çok riskli bulunan operasyonu  gittiği birçok sağlık kuruluşu tarafından uygun görülmeyerek reddedildi.

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvuran Samet  Öztürk, Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Burak Yaşar ve Op. Dr. Hasan Murat  Ergani'nin literatüre girmeye aday 8 saatlik operasyonu sayesinde yeni bir yüze  kavuşarak aynalarla barıştı.

Yüzünün yarısı alınan hastaya bacağından yeni yüz yapıldı

"AYNAYA BAKTIĞIMDA KENDİMİ GÖREMİYORDUM"

Geçirdiği zorlu operasyon sonrasında sağlık sorunlarını geride bırakan  Öztürk, yaşadıklarını anlattı.

Lise son sınıfta gömülü olan bir dişinin operasyonla alınmasının  ardından sağlık sorunlarının başladığını anlatan Öztürk, "Dişimden alınan parça  biyopsiye gönderildi ve bir tümör olduğu sonucu iletildi. Daha sonra bir süre  ilaç tedavisi uygulandı. Sonrasında plastik cerrahiye operasyon olmam için  yönlendirdiler. İzmir, Antalya ve Eskişehir ve Ankara'da çeşitli hastanelere  gittim. Operasyonu çok fazla riskleri olduğu için yapmak istemediler." diye  konuştu.

Öztürk, iki yıl boyunca hastalığın getirdiği sıkıntıları yaşadığını  dile getirerek, tümörün büyümesiyle yüzünün sol tarafından büyük bir şişlik  oluştuğunu söyledi. Yüzündeki tümörün yarım kilogram ağırlığına ve 10 santimetre  büyüklüğüne ulaştığını anlatan Öztürk, geçirdiği operasyonda hekimlerin yüzünde  çok iyi bir onarım yaptıklarını ifade etti.

Yüzündeki tümörün büyümesinin kendisini psikolojik olarak çok olumsuz  etkilediğini aktaran Öztürk, "Sokağa çıkamıyordum. Arkadaş ortamımdan uzak  kaldım. Evden çıkmamaya başladım. Kendimi bilgisayar oyunlarına verdim. Odamdan  dahi çıkmamaya başladım. Sonra hastalığımla ve yüzümle barışmaya başladım. İnsan  kendinden tiksinir ya öyleydi. Ben aynaya bakamıyordum. Baktığımda da kendimi  göremiyordum. Futbolcuydum, benim bütün hayatımı etkiledi." diye konuştu.

Ameliyat sonrasında ilk aynaya baktığında yüzündeki şişliğin gittiğini  görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Öztürk, "Bacağımdan alınan kemik  şekillendirilip yüzüme yapıldı. İki senedir ayrı kaldım, en çok özlediğim futbola  geri dönmek istiyorum." dedi.

"BALAYINA GİTMEK İSTİYORUZ, TATİLİ HAK ETTİK"

Samet'in yaşadığı sağlık sorularının üstesinden gelmesindeki en büyük  destekçilerinden biri de lisede tanıştığı ve sonrasında hayatını birleştirdiği  eşi Arzu Öztürk oldu. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Arzu Öztürk,  yaşadıkları o zor günlere ilişkin, şöyle konuştu:

"Biz o süreçte çok zorlandık. Sürekli ağrıları oluyordu, uyuyamıyordu.  Sürekli acilde sabahlıyorduk. Evlenmeden önce çok büyümemişti. Daha sonra iyice  büyümeye başladı. Ameliyatını olacaktı. Virüs nedeniyle ertelendi. Gittiğimiz  merkezler, çok riskli diyerek yapmak istemedi. Ağrıları katlanmayacak duruma  geldi. En sonunda çareyi Ankara'da bulduk. Yeni yüzü çok güzel oldu. Ameliyat  öncesi çok korkuyorduk. Şu anda çok mutluyuz. İyileşeceğini söylüyordum, ben  sürekli yanındaydım. Elini hiçbir zaman bırakmadım. Bundan sonra hiç  bırakmayacağım. Eve kapandık. İlk önce balayına gitmek istiyoruz. Tatili hak  ettik."

"BACAĞINDAKİ KEMİK VE DOKUDAN YÜZÜNE NAKİL YAPTIK"

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği İdari ve Eğitim  Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, operasyonun en önemli özelliklerinden  birisinin bu büyüklükteki bir vakanın şu ana kadar literatürde de çok ender  görülmesi olduğunu söyledi.

Çene kemiğinden yayılan kanserin normalde kemik içinde hapsolduğunun  veya kemiği genişlettiğinin altını çizen Ünlü, "Bu vakamızda farklı olarak kemik  içindeki kanser, hastamızın yüzünün tümüne yayılmıştı. Özellikle göz altından  itibaren çenenin altına, boyuna kadar ciddi bir yayılım vardı. Biz böyle bir  kanseri şu ana kadar görmedik. Hastamız bizden önce çeşitli merkezde ve çeşitli  şehirlerde sağlık kuruluşlarına başvurmuş ama onlardan bir sonuç alamamış. Böyle  bir vakayı yapmak hastaya sonrasında sıkıntılarla gündeme gelebiliyor." dedi.

Hastanın kendilerine başvurduğunda gerekli tetkik ve incelemeleri  yaptıktan sonra ameliyatı planladıklarını anlatan Ünlü, şöyle devam etti:

"Buradaki önemli olan konu, bu büyüklükteki bir kitleyle beraber yüzün  yarısını alıp hastamıza yeniden bir yüz yaptık. Bu kitleyi temizlerken yüz siniri  dediğimiz hastanın yüz ve çiğneme fonksiyonlarını, konuşma fonksiyonlarını içine  alan sinirlerin bu kitlenin içinden geçmesi söz konusuydu. Biz bunları  temizledik. Sonuçta böyle büyük bir vakada hastanın kendi dokusundan özellikle  bacağındaki kemikten ve oradaki yumuşak dokudan yüzüne bir nakil yaptık. Herhangi  bir şekilde fonksiyonel sıkıntısı olmadan, yüz sinirine bağlı olarak bir felç  durumu olmadan böyle bir vakaya imza attık. Bu kadar büyük bir kitlenin başarıyla  sıkıntısız çıkması ve yerine yapılan yeni yüzünde hastamızın uyumunun da çok iyi  olması hem hastayı hem de bizi çok sevindirdi.

Operasyon 8 saati buldu. İlk etapta kitleyi çıkardık. Sinirlerine  zarar vermedik. Hasta gülebiliyor, konuşabiliyor. Kaslarını da almamıza rağmen  hiçbir şekilde sıkıntısı olmadı. Sanki çok basit bir operasyon gibi geldi ve  çıktı. Aslında çok büyük bir operasyondu. Hasta uzunca bir merkez aramış. Bize  gelmesi de hem kendisi hem de bizim adımıza bir şans. Böyle büyük bir vakayı  pandemi zamanında yaparak bu kadar iyi şeylerin yapılabildiğini halkımıza  göstermiş olduk. Bu kadar büyük bir kitleyi aldıktan sonra bir felç durumu  olabilirdi."

"ÜÇ BOYUTLU CERRAHİ PLANLAMA YAPILDI"

Ameliyat ekibinde yer alan Dr. Burak Yaşar,  öncesi ve sonrasındaki  aşamalarıyla çok büyük bir ameliyatın yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu ameliyatın başarılı olmasını sağlayan unsurlardan birisi de  ameliyat öncesinde yaptığımız üç boyutlu cerrahi planlama. Bu sayede hastanın  kitlesi çıkarıldığında yerine naklettiğimiz dokuyu, üç boyutlu olarak daha  önceden planlayarak çok daha uyumlu bir doku nakli gerçekleştirebildik.

Hastanın tomografi sonuçlarını üç boyutlu ortamda değerlendirip,  yüzünün simetriğini sağlayacak şekilde nakledeceğimiz şekilde önceden  planlayabiliyoruz. Bu planlama ameliyat öncesinde yapıldığında bu şekilde güzel  sonuçlar verebiliyor."

Cerrahi ekipte yer alan Dr. Hasan Ergani ise hastanın tümörünün göz  altından başlayıp boynundaki köprücük kemiğine kadar uzandığına işaret ederek,  "Büyük ve ağırlığı yaklaşık yarım kilograma ulaşan bir kitleydi. Hastaya boyun  hareketlerinde, yüz hareketlerinde ve çiğnemede olumsuzluklara yol açıyordu. Bu  kitleyi üç boyutlu planlama yaparak bacaktaki kemiğini damarından ayırmadan o  bölgede yeni çenesini inşa ettik. Sonra o bölgedeki kemiği damarıyla birlikte  ayırıp boyundaki damarlara naklettiğimizde yeni yüzü meydana geldi." diye  konuştu.

 

 

 

 

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