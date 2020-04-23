Zaaf Ne Demek? Tdk'ya GÃ¶re Zaaf Duymak Ve Zaaf GÃ¶stermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

Zaaf kelimesi kÃ¶ken itibari ile ArapÃ§a bir kelimedir. Bu sebeple dilimize ArapÃ§adan dilimize girmiÅŸ bir kelimedir. Zaaf kelimesinin anlamÄ± dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k veya zayÄ±flÄ±k demektir.

Zaaf Kelimesinin SÃ¶zlÃ¼k AnlamÄ± Nedir?

Zaaf kelimesinin TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re birkaÃ§ anlam barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. Zaaf kelimesinin sÃ¶zlÃ¼k anlamÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

Â - DÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k

Â - Ä°rade zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±

Â - Eksiklik ve yetersizlikÂ

Â Zaaf Duymak ve Zaaf GÃ¶stermek Kelimeleri AnlamÄ± Nedir?

Zaaf gÃ¶stermek dilimizde deyim olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Zaaf gÃ¶stermek deyiminin anlamÄ± ise zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ve yetersizliÄŸi ortaya Ã§Ä±kmak anlamÄ±ndadÄ±r. Bir kiÅŸinin bir olay karÅŸÄ±sÄ±nda yetersizliÄŸi ve zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± durumlarÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.

Zaaf duymak da dilimizde deyim olarak kullanÄ±lÄ±r. Zaaf duymak deyimi anlamÄ± da zaaf gÃ¶stermek deyimi ile aynÄ± anlam taÅŸÄ±maktadÄ±r. Zaaf duymak deyimi anlamÄ± yetersizlik ve bir kiÅŸinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

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