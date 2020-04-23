Zaaf Ne Demek? Tdk'ya GÃ¶re Zaaf Duymak Ve Zaaf GÃ¶stermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Zaaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Zaaf Duymak Ve Zaaf Göstermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?
ABONE OL
23.04.2020 - 21:47 |

Zaaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Zaaf Duymak Ve Zaaf Göstermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

Zaaf kelimesi dilimizde sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lan bir kelimedir. TDK sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nde anlamÄ± bulunmaktadÄ±r. Zaaf kelimesinin kÄ±saca kelime anlamÄ± nedir sorusu sÄ±klÄ±kla sorulmaktadÄ±r. Peki, zaaf ne demek? Zaaf duymak ve zaaf gÃ¶stermek kelimelerinin anlamÄ± nedir? Ä°ÅŸte bilinmesi gerekenler.Â

Zaaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Zaaf Duymak Ve Zaaf Göstermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

Zaaf kelimesi kÃ¶ken itibari ile ArapÃ§a bir kelimedir. Bu sebeple dilimize ArapÃ§adan dilimize girmiÅŸ bir kelimedir. Zaaf kelimesinin anlamÄ± dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k veya zayÄ±flÄ±k demektir.

Zaaf Kelimesinin SÃ¶zlÃ¼k AnlamÄ± Nedir?

Zaaf kelimesinin TÃ¼rk Dil Kurumu sÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re birkaÃ§ anlam barÄ±ndÄ±rmaktadÄ±r. Zaaf kelimesinin sÃ¶zlÃ¼k anlamÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

Â - DÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼k

Â - Ä°rade zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±

Â - Eksiklik ve yetersizlikÂ 

Â Zaaf Duymak ve Zaaf GÃ¶stermek Kelimeleri AnlamÄ± Nedir?

Zaaf gÃ¶stermek dilimizde deyim olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Zaaf gÃ¶stermek deyiminin anlamÄ± ise zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ve yetersizliÄŸi ortaya Ã§Ä±kmak anlamÄ±ndadÄ±r. Bir kiÅŸinin bir olay karÅŸÄ±sÄ±nda yetersizliÄŸi ve zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± durumlarÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.

Zaaf duymak da dilimizde deyim olarak kullanÄ±lÄ±r. Zaaf duymak deyimi anlamÄ± da zaaf gÃ¶stermek deyimi ile aynÄ± anlam taÅŸÄ±maktadÄ±r. Zaaf duymak deyimi anlamÄ± yetersizlik ve bir kiÅŸinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â 

Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ulusa seslendiCumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ± yapÄ±p Ä°stiklal MarÅŸÄ± okudu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, " Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm ÅŸehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandÄ±. ErdoÄŸan, "23 Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliÄŸinin en önemli sembolüdür." ifadelerini kullandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Zaaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Zaaf Duymak Ve Zaaf Göstermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

Zaaf Ne Demek? Tdk'ya GÃ¶re Zaaf Duymak Ve Zaaf GÃ¶stermek Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

Hesaptaki parayÄ± görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayÄ± gÃ¶rÃ¼nce isyan ettiler...

ABD'yi karÄ±ÅŸtÄ±ran 'karantina' mesajlarÄ±: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karÄ±ÅŸtÄ±ran 'karantina' mesajlarÄ±: Beyaz Saray alarma geÃ§ti!

Yetim Ve Öksüz Ne Demek? Tdk'ya Göre Yetim Ve Öksüz Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

Yetim Ve Ã–ksÃ¼z Ne Demek? Tdk'ya GÃ¶re Yetim Ve Ã–ksÃ¼z Kelimelerinin AnlamÄ± Nedir?

SÄ±radaki Haber