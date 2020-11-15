Zap'ta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!