15.11.2020 - 10:55 | | milliyet.com.tr
Zap'ta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gelen habere göre; Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!