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15.11.2020 - 10:55 | | milliyet.com.tr

Zap'ta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelen habere göre; Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Zap'ta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!

Zapta operasyon 2 terörist etkisiz hale getirildi

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