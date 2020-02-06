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06.02.2020 - 17:39 | | DHA

Zehra'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

Zehra'nın düğün görüntüleri ortaya çıktı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Gasilhanedeki işlemlerin ardından da cenaze yarın toprağa verilmek üzere Tekirdağ Malkara'ya götürüldü.

Eşi Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Zehra Bilgi Koçar'ın düğününe ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Bilgi Koçar davetlilerin önünde eşi Gökhan Koçar ile dans ederken görülüyor.

 

 

Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.
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