Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (27 Mart)

Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın finali gerçekleşti. Bu hafta yarışmanın fenomenleri hünerlerini gösterdi, kayınvalideler puanlarını verdi. Son sözü Zuhal Topal söyledi. Peki, kim birinci oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali gerçekleşti. Birinci olarak 15 bin lirayı kazanan isim ise Feruza oldu.