MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (27 Mart)
ABONE OL
27.03.2020 - 19:00 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (27 Mart)

Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta yarışmanın fenomenleri yarıştı. Hafta finalinde heyecan en üst seviyedeydi. Tartışmalar yaşanırken haftanın puanları toplandı. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (27 Mart)

Zuhal Topal'la Sofra'da haftanın finali gerçekleşti. Bu hafta yarışmanın fenomenleri hünerlerini gösterdi, kayınvalideler puanlarını verdi. Son sözü Zuhal Topal söyledi. Peki, kim birinci oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRA'DA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali gerçekleşti.  Birinci olarak 15 bin lirayı kazanan isim ise Feruza oldu.

Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seda Sayan'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Kim kazandı? (27 Mart)

Seda Sayan'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Kim kazandı? (27 Mart)

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hepsi ücretsiz...

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Bor madeninden dezenfektan üretildi

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: 12 belde ve köy corona nedeniyle karantinada

Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: 12 belde ve köy corona nedeniyle karantinada

Sıradaki Haber