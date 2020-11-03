Adalet (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Adalet bölümünün ana amacı hakim ve savcılara yardım edecek olan bireyleri özel bir şekilde geliştirmektir.

Adalet Bölümü Nedir?

Adalet bölümü içerisinde bulunan, Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma dalları içerisinde kişilerin yeterli eğitimi almasına ve özel bir eğitim almasına yardımcı olan bir daldır. Adalet bölümünün ana amacı özellikle hakim ve savcıları işleri sırasında yardımcı olacak bireyler yetiştirmektedir.

Bu bölümü okuyan kişiler mahkeme içerisinde yazı işlere yaparak mesleklerine devam edebilirler. Bununla beraber müdür veya müdür yardımcısı olabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler icra memurluğu, infaz kurumunda müdürlük ve benzeri kurumlarda belirli görevlerde çalışabilirler.

Adalet Bölümü Dersleri Nelerdir?

Adalet bölümü, örgün eğitimle gidilebilen bir üniversite türüdür. Bununla beraber Anadolu Üniversitesi içerisinde kişiler açık öğretim üzerinden de bu bölümü olabilirler. Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olan kişilerde, rahat bir şekilde iki yıllık olarak bu bölümü okuyabilirler.

Adalet Yüksekokulu içerisinde okuyacak olan öğrencilerin belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bununla beraber eğitim ve öğretim süreci içerisinde kişilere uygulamalı, teorik ve benzeri birçok dalda eğitim verilmektedir. Adalet bölümü içerisinde gösterilen bazı bölüm dersleri ise şekildedir;

Kamu Hukuku

Özel Hukuk

Hukuk Usulü

Ceza Usulü

İcra ve İflas Bilgisi

Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı

Mali Mevzuat

Hukuk Dili

Adli Tıp

İnfaz Bilgisi

Kalem Mevzuatı

Daktilografi

Türkçe

Yabancı Dil

Muhasebe

İşletme Yönetimi

Arşiv

Adalet Mezunları Ne İş Yapar?

Adalet öğrencileri 2 yıllık eğitim sonrasında, mezun olduktan sonra belirli iş arayışlarına geçmektedir. Bu bölümden mezun olan kişiler hakim veya savcı yanında yardımcı olarak çalışabilirler. Bununla beraber mahkemelerde görev alabilen adalet mezunları yazı işleri müdürlüğünde, icra memurluğunda veya infaz kurumlarında çalışabilirler. Bu bölümü okuyan kişiler dilerse DGS ile beraber hukuk fakültesine geçiş yaparak hakim, savcı veya avukat olabilirler.

Adalet Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

2 yıl sonunda, adalet bölümünden mezun olan kişiler rahat bir şekilde iş hayatına atılabilirler. Bu bölümden mezun olacak olan kişilerin, girebilecekleri iş dalları ise şu şekildedir;

Bu bölümden mezun olan kişiler hakim, savcı veya yardımcı eleman olarak görev yapabilirler.

Bölümden mezun olan kişiler icra memurluğu yapabilir.

Mahkeme içerisinde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışabilirler.

Adalet bölümünden mezun olan kişiler mübaşirlik yapabilirler.

Zabıt katibi olarak görev yapabilirler.

Adalet bölümünden mezun olan kişiler İcra Müdür yardımcısı olarak çalışabilirler.

Adalet bölümünden mezun olan kişiler avukatlık bürolarında çalışabilirler.

Adalet bölümü mezunu olan kişiler infaz kurumlarında çalışabilirler veya bu kurumlar içerisinde yükselerek müdür dahi olabilirler.

Adalet bölümüne girmek isteyen kişilerin TYT sınavı içerisinde iyi bir puan alması gerekmektedir. Bununla beraber kişiler 2 yıl adalet bölümü okuduktan sonra, DGS sınavıyla beraber dikey geçiş yaparak hukuk bölümü okumaya başlayabilirler.