Animasyon Ve Oyun Tasarımı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Animasyon ve Oyun Tasarımı bölümü çeşitli kitlelere hitap etmekte olan bir bölümdür. Bu bölüm hareket içinde olan bir yaşam sürülmesini desteklemektedir.



Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Nedir?



Günümüzde animasyon ve oyun tasarımı bölümü, hareket ve şekil değişikliği ile bilinmektedir. Ayrıca şekil yanılsaması yaratma sürecinin yanında animasyon ve oyun geliştirme amacı ile tasarım ve de estetik uygulama sanatına da odaklanan bir çalışma alanı olmaktadır.



Çeşitli kitlelere yönelik olan düşünce, konu ve de mesajları temsil etmek adına geleneksel ve de yeni medyanın yaratıcı, kasıtlı kullanımını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca animasyon ve oyun tasarımı bölümü, işbirliğine dayalı olan son derece pratik ve de endüstri odaklı bir yaklaşım ile öğrencilere sadece estetik, teknik yeterliliklerini geliştirmek ile kalmaz. Bunun yanı sıra yerel, uluslararası teknolojilere hitap etmekte olan teknoloji, sanat ve ya medyayı entegre eden projelere de yaratıcılık ile birlikte kavramsallaştırma projelerini açıklama fırsatı da sunmaktadır.



Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Eğitim Nasıldır?



Animasyon ve oyun tasarımı bölümü eğitimi, üniversitelerde İletişim Fakültesi kapsamlarında eğitimi verilen 4 yıllık olan bir lisans bölümü olmaktadır. Animasyon ve oyun tasarımı sadece Sözel puan türüne göre bir öğrenci kabul etmektedir. 2019 yılı ile 2020 yılı arasında YÖK verilerine göre sadece bir üniversitede toplamda 4 farklı tercih seçeneği ile tercih rehberlerinde yer almaktadır.



Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?



Üniversitelerde bu bölümün üzerine eğitim almayı tercih listelerinde yer verecek aday öğrenciler genel olarak;

Animasyon ve Oyun Tasarımına Giriş,

Bilgisayarlı Grafik,

Algı ve Tasarım Kavramları,

Kil ile Modelleme,

Vektörel Çizim,

Oyun Analizi,

Tasarımcılar için Eskiz Teknikleri,

2 Boyutlu Animasyon,

Görsel Öyküleme,

3 Boyutlu Modelleme,

Üç Boyutlu Organik Modelleme,



Üç Boyutlu Karakter Animasyonu ve de daha pek çok ders konusundan 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Bütün bu teorik ve de pratik dersleri başarıyla birlikte tamamlayan öğrenciler günümüzde Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Lisans Diploması elde etme hakkı kazanırlar.



Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapmaktadır?



Animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunları, programlanması planların görünmekte olan yüzlerinde yer alan karakterlerin ve de çevrenin tasarlanması, modellenmesi ile oluşturulması aşamasında göre almaktadırlar.



Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Günümüzde animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunu olan kişiler için kariyer seçenekleri almış olduğu kapsamlı eğitimleri sayesinde pek çok alanda mevcut olmaktadır. En temelinde mezunlar bir oyun şirketinde, çizgi film şirketinde, grafik tasarım atölyesinde, otomotiv şirketinde kariyerlerine devam edebilir.



İleri derece tasarım bilgisi sayesinde pek çok devlet ve ya özel kurumda görev alabilir. Diledikleri takdirde ise akademik kariyer devamlılığı konusunda bir tercihi de bulunmaktadır. Söz konusu iş olanaklarından devlet kurum ve ya kuruluşlarında görev alabilmek amacı ile mezunlardan bir Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan tam yeterli puanı alması beklenir.