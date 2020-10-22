Apron Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Apron memurluğu Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde yer alan ve çeşitli idari hizmetlerden sorumlu olan memurlardır. Apron memuru olmak isteyen kişiler belirli şartları taşımaları ve belirli bölümlerden mezun olmalıdır.



Apron Memuru Nedir?



Devlet Hava Meydanları İşletmesi kapsamında havayolu taşımacılığı üzerinde çeşitli görev alanları bulunan meslek guruplarından bir tanesidir. Apron memurlarının bu görevi kapsamında en önemli sorumluluklardan bir tanesi de hava trafik kontrolü ne doğru şekilde sağlamaktır. Bu görevlere ek olarak iniş pistlerinde Park alanlarının doğru şekilde belirlenmesi de Apron memurluğunun görevidir. Kısacası Apron memurluğu Aslında havaalanlarında görevli olan trafik polisleridir.



Apron Memuru Ne İş Yapar?



Apron memurları sivil havacılık sektörü içerisinde görev alan ve düzeni sağlayan en önemli personellerden bir tanesidir. Özellikle düzeni sağlama konusunda bu personellerin çok önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerden bazıları şunlardır;

- Uçakların vasıflarına göre uçak park alanları belirlemek ve düzenlemek,

- Uçağın Alanı iniş takibini yapmak,

- Uçağın güvenli bir şekilde pist alanına fark etmesini sağlamak,

- Uçağın çeşitli Kimlik bilgilerini not almak,

- Tüm alanın temizliğini özellikle garaj amirleri ile beraber koordineli olarak kontrol etmek,

- Alanda yer alan tabelaları kontrol etmek yol işaretlerini belirlemek eksik olan kısımların doğrudan eksiklerinin giderilmesine yardımcı olmak.



Apron memurlarının görev açıklamasından da anlaşılacağı gibi özellikle havayolu taşımacılığı konusunda büyük bir emniyet görevi bulunmaktadır.



Apron Memuru Nasıl Olunur?



Apron memuru olmak için üniversitelerde herhangi bir bölüm yer almaz. Bu nedenle apron memuru olmak isteyen kişiler öncelikle önlisans mezunu olmalıdır. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan kişiler apron memurluğu için görev açıldığı sırada bu göreve başvuru yapabilirler.



Apron memuru olmak isteyen kişiler mutlaka KPSS sınavına da girmek durumundadır. Apron memurluğu için ilan açılışları genellikle devlet hava meydanları işletmesi tarafından yapılır. Bu nedenle bu görevde yer almak isteyen kişiler mutlaka devlet hava meydanları işletmesinin ilanlarını takip etmelidir.