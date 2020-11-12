Bankacılık Ve Finans Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Bankacılık ve Finans bölümü üniversitelerde 2 yıllık veya 4 yıllık olmak üzere

iki farklı bölüm şeklinde eğitimi verilmektedir. 4 Yıllık Bankacılık ve Finans bölümünü başarı ile tamamlayan kişilere Finans Uzmanı unvanı verilir.



Bankacılık ve Finans Bölümü Nedir?



Para ve bankacılık insan hayatında önemli bir bileşendir. Bu bölüm kişileri bu alanda mesleki gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Bankacılık ve Finans bölümüne alternatif olarak 2 farklı bölüm daha bulunmaktadır. Bu bölümler şunlardır:



- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü: 2 yıllık ön lisana programıdır.

- Bankacılık ve Finans bölümü: 4 yıllık lisans programıdır.

- Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü: 4 yıllık lisans programıdır.



Bu bölümlerdeki amaç genellikle birbirleri ile aynıdır. Bankacılık ve Finans bölümünün amacı bankalar veya finans gibi kuruluşlarda veya şirketlerin finans departmanlarında görev alabilecekleri yetkin personellerin yetiştirilmesidir.



Bankacılık ve Finans Bölümü Dersleri Nelerdir?



Öğrencilerin Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Diplomasını almaya hak kazanmaları için 8 dönem boyunca görecekleri derslerden başarı ile geçmeleri gerekmektedir. Bankacılık ve Finans bölümü derslerinden bazıları ise şunlardır:



- Finansal Muhasebe

- Matematik

- Borçlar Hukuku

- İşletme Bilimi

- İktisat

- Makro Ekonomi

- Mikro Ekonomi

- Şirketler Muhasebesi

- Finansal Hizmetler Pazarlaması

- Etkili İletişim Teknikleri

- bankacılık Faaliyetleri

- Finansal Krizlerin Ekonomik tarihi

- Sermaye Piyasası Kurulu

- Bankacılıkta Denetim

- Finansal Tablolar Analizi

- Bilgisayarda bankacılık Uygulamaları



Öğrenciler bu dersler dahil olmak üzere Bankacılık ve Finans bölümü ile ilgili birçok dersten sorumlu olmaktadırlar.



Bankacılık ve Finans Bölümü Mezunları Ne iş Yapar?



Bankacılık ve Finans bölümünü bitirerek Finans uzmanı olarak çalışan kişilerin belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevler şunlardır:



- Çalıştıkları şirketlerin periyodik mali raporların hazırlanması ve finansal analizlerin yapılması

- tahsilat ve faturalandırma süreçlerin takip edilmesi

- Firmanın bankadaki kapitalinin yönetilmesi ve bütçe takibi yapılması

- kasa oluşumunun düzenlenmesi ve firma personellerinin maaşlarının düzenli olarak ödenmesi

- Güncel nakit evrak ve çek takiplerinin yapılması



Finans uzmanları bu görevleri büro ortamlarında yürütürler. Bu kişiler birinci dereceden veriler ile ilgilenir ve çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunurlar. Bunlar dışında Finans Uzmanları muhasebe müdürleri, üretim müdürleri, bankaların istihbarat birimleri, üst düzey yöneticiler ve müşteriler ile iletişim halinde olurlar.



Bankacılık ve Finans Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Bu bölümden mezun olan kişiler pek çok kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Bunlar finans danışmanlığı, bankalarda gişe görevlisi gibi bölümlerdir. Bunların yanı sıra kredi analizi sektörü de mezunlar için iş imkanı olmaktadır.



Bankacılık ve Finans bölümü mezunları devlet kurumlarında da çalışabilirler. Bunun için KPSS sınavına girmeleri ve gerekli puanı almaları gerekmektedir.