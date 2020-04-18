Biyografi Nasıl Yazılır? Biyografi Hazırlanışı Ve Örnekleri

Biyografi genel hatları ile tanınan bir bireyin yaşamını ortaya koyan yazı çeşididir. Biyografiye konu olacak birey; din, siyaset, spor, edebiyat ya da diğer sektörlerden birisi olabilir. Biyografisi yazılacak olan bireylerin ortak özellikleri ise boy gösterdikleri piyasada tanınmış bireyler olmasıdır.



Biyografi Nasıl Yazılır?



Biyografi yazımı konusunda titizliğin ve hassaslığın olması oldukça önemlidir. Biyografi yazıldığında belli kurallara uymak gerekiyorken, kronolojik sıranın dışına çıkılmaması oldukça önemli olmaktadır. Peki, biyografi nasıl yazılmaktadır?



Giriş kısmı: Biyografinin ilk kısmı olan giriş kısmında, biyografisi yazılacak bireyin doğumundan doğmuş olduğu yere kadar remel bilgilere yer verilmektedir. Kişinin ebeveynleri, soy ağacı ve etrafı hakkındaki bilgilere değinilmektedir.



Gelişme kısmı: Alakalı kişinin çocukluk senelerinden eğitim- öğretim senelerine dek olan bilgilere gelişme bölümünde yer verilmekte. Gelişme kısmı ayrıca, okul senelerindeki başarılardan, özel yaşamdaki arkadaşlıklarından ve zaman içerisinde oturmaya başlanan kişilikten söz edilmektedir.



Sonuç kısmı: Biyografinin son bölümü olan sonuç kısmı, bireyin iş yaşamını ve özel yaşamını içermektedir. Kariyer, evlilik ve benzeri konular burada anlatılmaktadır. İş yerinde olan başarılara değinilir. Bireyin toplumdaki sosyal durumuna dikkat çekilir.



Biyografi Hazırlanışı ve Örnekleri



Tür şeklinde gerçekliğe dayanan bu yazı, kurgusal olamaz. Tamamıyla kişinin hayatındaki gerçeklik konu edinir. Bireyin iş hayatındaki başarısı, benimsediği değerler ve özel yaşamı biyografinin içeriğinde yer edinmektedir.



Biyografide kronolojik sıra, takip edilmelidir. Açık ve sade dil kullanılır. Biyografide anlatıcı hayali biri değil, yazarın kendisi olmalıdır. Biyografi hazırlanırken; toplum açısından tanınan bireylerin yaşam öyküsü ele alınır. Kurguya yer verilmemelidir. Gerçeklere dayanır. Kronolojik sıranın dışına çıkılmamalıdır. Bir yazar açısından kaleme alınır. Eğer birey kendi yaşam öyküsünü yazacak ise otobiyografi olur.



Tanıklara ve belgelere dayalı olmalıdır. Biyografi örneklerinde görüldüğü üzere; anlaşılır, sade ve açık bir dil kullanılmaktadır. Bireyin değerleri ve farklı yönleri anlatılmalıdır. Biyografi hazırlanırken bütün bu koşulların göz önünde bulundurulması gerekir.

