Coğrafya Öğretmeni Nasıl Olunur? Coğrafya Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Coğrafya öğretmeni, fen ve edebiyat fakültesi içerisinde eğitim verilen bölümlerden birisidir. Coğrafya öğretmeni olan kişiler doğrudan liselerde ya da ortaokullarda coğrafya derslerine girerek öğrencilere gerekli eğitimleri verirler. Bu alandan mezun olan kişiler sadece coğrafya alanı ile ilgili eğitim almaktadır.



Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir?



Coğrafya öğretmenliği bölümü, çeşitli eğitim kurumları içerisinde öğrencilere coğrafya ile ilgili bilgilerin vermekle yükümlü olan kişilerin eğitim aldığı bölümlerden birisidir. Bu bölümden mezun olan kişiler ve kamu personeli seçme sınavına giren kişiler devlet okullarında ve devlet eğitim kurumlarında öğrencilere ders vermek üzere göreve başlarlar.



Bölümün ana amacı ise coğrafya alanında yetkin kişiler ve eğitimciler yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle coğrafya öğretmenliği bölümündeki temel amaç eğitim sektörüne faydalı ve büyük katkı sağlayan öğrenciler yetiştirmektir. Coğrafya öğretmenliği mezunları da aldıkları coğrafya eğitimini, kendi öğrencilerine vererek, alanlarına uygun bilgilerin nesillerden nesillere aktarılmasını sağlarlar.



Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olmak için öncelikle bu bölümü okuyan öğrencilerin 4 yıllık lisans programını bitirmesi gerekir. Lisans programından başarılı bir şekilde ayrılmak isteyen öğrenciler ise zorunlu olarak eğitim gördükleri yıl boyunca bazı dersleri almak zorundadır. Coğrafya öğretmenliği bölümüne ayet ana dersler ise şunlardır;

- Fiziki coğrafya,

- Coğrafi bilgi sistemleri,

- Genel ekonomik coğrafya,

- Beşeri coğrafya,

- Gelişim psikolojisi,

- Klimatoloji,

- Harita bilgisi,

- Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımları,

- Yerleşim coğrafyası,

- Toprak coğrafyası,

- Gelişim psikolojisi.



Bu derslerin her birini de başarılı şekilde bitiren kişiler, bu bölümden coğrafya öğretmenliği lisans diplomasını alarak mezun olabilirler.



Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler doğrudan coğrafya öğretmeni unvana sahip olmaktadır. Meslek hayatlarına ise bir coğrafya öğretmeni olarak devam ederler. Bölümü bitiren kişiler doğrudan eğitim kurumlarında coğrafya öğretmeni olarak işe başlayabilirler. Genel olarak bu bölüm mezunları iş alanları ise özel ya da kamu eğitim kurumlarıdır. Devlet eğitim kurumlarında kariyer yapmak isteyen kişiler öncelikle kamu personeli seçme sınavına girmesi ve alanı ile ilgili yeterli puana sahip olması gerekir.



Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi



Coğrafya öğretmenliği bölümünü tercih eden kişiler üniversitelerin Fen Ve Edebiyat Fakültesine kayıt olmaktadır. Fen ve Edebiyat Fakültesi içerisinde bir bölüm olan coğrafya öğretmenliği, 4 yıllık lisans programı ile eğitim vermektedir. Bu bölümü tercih eden öğrenciler 4 yıllık bir eğitim programına tabii tutulur.



Başarılı şekilde okulundan mezun olan kişiler ise lisans diplomasına elde ederek, coğrafya öğretmenliği kariyerlerine başlayabilirler. Okuldan başarılı şekilde mezun olmak isteyen kişilerin de mutlaka 240 AKTS puanına erişmesi gerekir. Bu puana erişen öğrenciler lisans diplomasını almaya hak kazanır.