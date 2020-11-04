Ebe Nedir, Nasıl Olunur? Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?
Ebelik, gebelik teşhisi ile gebeliğin gözetimini yapmak ve normal doğum yaptırmak için görevli kişilerin yürüttüğü tıbbi bir görevdir. Ebelik mesleği günümüzde büyük ilgi topluyor. Ebe nedir? Ebe nasıl olunur? Ebe olmak için gereken şartlar nelerdir? Ebelik mesleği hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri detaylı bir şekilde derledik.
Ebelik mesleği, çok eski ve çok köklü bir meslektir. Günümüzde Ülkemizde ebelik mesleğini sadece kadınlar yapmaktadır. Fakat Batı ülkesinde de ebelik mesleğini yapan erkekler de vardır.
Ebe Nasıl Olunur?
Ebe olmak isteyen ve ebe olmaya karar veren kişilerin kan görmeye dayanıklı, çabuk karar verebilmesi, doğru anı tespit edebilmesi, sakin ve hızlı problem çözebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Ebelik mesleğinin eğitimi üniversitelerin Sağlık yüksekokulları, Hemşirelik Yüksekokulu ve sağlık liselerinin ebelik bölümünde verilir.
Ebe olmak için öncelikle üniversite giriş sınavına girmeli ve ebelik bölümüne yerleşerek bu bölümden başarı ile mezun olmanız gerekir. Ülkemizde ebelik mesleği sadece kadınlar tarafından yürütülmektedir. Özel sektörde ebelik yapabilmeniz için ebelik bölümünden mezun olmanız yeterlidir.
Kamu kurumlarında ebe olarak görev yapmak istiyorsanız ebelik bölümünü başarı ile tamamladıktan sonra KPSS’ye girerek yeterli puanı almanız gerekiyor. Ebelik bölümüne MF3 puanı ile yerleşilebilir. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin YGS2’den yeterli taban puanı alması gerekir. ÖSYM tercihi yapılırken ise, Ebelik bölümü lisans programı tercih edilmelidir.
Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?
Ülkemizde aktif olarak görev yapan 60 bin ebe bulunuyor. Sağlık, her zaman ihtiyaç olduğu için bu bölümü bitirenler iş bulmakta zorlanmaz. 4 yıllık bir eğitimi kapsayan Ebelik bölümü mezunları bu nedenle rahatlıkla özel ve kamu sektöründe iş bulabiliyor. Ebelerin başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir;
Evde ya da sağlık kuruluşlarında hamilelik süreci boyunca çeşitli sağlık kontrollerini gerçekleştirerek tavsiyeler verir.
Ebeler, doktor olmayan bölgelerde doğum yaptırma ve hastanelerde hekime yardımcı olma görevine sahiptir.
Normal dışı, acil durum doğumlarında hamilelerin hastaneye yönlendirilmesinde görev yapar.
Bazı hastalıkların tedavisini diğer doktorlarla iş birliği yaparak gerçekleştirir.
Özel bakım gerektiren düşük, pramatüre, hasta bebek ve düşük doğum gibi durumlarda yeni doğan bebek gözetimini yapar.
Aile planlaması ve çocuk sağlığı gibi önemli konularda kadınların eğitilmesinde görevlidir.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında 6 yaşına kadar çocukların aşılarını yapmakla görevlidir.
Ebelerin Taşıması Gereken Özellikler
Hızlı karar verme yeteneğine sahip olmak
Doğum gibi steril ortamlarda soğukkanlı olmak
Yardımsever olmak
Kan görmeye dayanıklı olmak
Tedbirli olmak
Sabırlı olmak
Detaycı, temiz ve titiz olmak
Ebelik Bölümünde Okutulan Dersler
Temel Fen dersleri
Ebelik dersleri, temel tıp dersleri
Tıp ve Sosyal Bilim Dersleri
Bilgisayar kullanımı
Farmakoloji
Epidemiyoloji
Beslenmeye giriş
İç ve cerrahi hastalıklar bilgisi
Sosyal bilimler
Ruh hastalığı
Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Ebelik esasları
Halk sağlığı ve ebeliği
Tıbbi İstatistik ve Araştırma
Patoloji
Yabancı dil
Sosyal bilimler
Histoloji
Mikrobiyoloji
Ana çocuk sağlığı
Aile planlaması
Ebelikte yönetim
Ebelik tarihi ve deontolojisidir.
Bu dersler gerekli olduğu zaman hastanelerde, doğum evlerinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde ve sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak da verilebilir. Bu sayede öğrenciler ebelik mesleğine hazırlanmış olur.