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    HaberlerKariyer Haberleri Ebe Nedir, Nasıl Olunur? Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?
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    04.11.2020 - 16:19 |

    Ebe Nedir, Nasıl Olunur? Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?

    Ebelik, gebelik teşhisi ile gebeliğin gözetimini yapmak ve normal doğum yaptırmak için görevli kişilerin yürüttüğü tıbbi bir görevdir. Ebelik mesleği günümüzde büyük ilgi topluyor. Ebe nedir? Ebe nasıl olunur? Ebe olmak için gereken şartlar nelerdir? Ebelik mesleği hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

    Ebe Nedir, Nasıl Olunur? Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?

    Ebelik mesleği, çok eski ve çok köklü bir meslektir. Günümüzde Ülkemizde ebelik mesleğini sadece kadınlar yapmaktadır. Fakat Batı ülkesinde de ebelik mesleğini yapan erkekler de vardır.

    Ebe Nasıl Olunur?

    Ebe olmak isteyen ve ebe olmaya karar veren kişilerin kan görmeye dayanıklı, çabuk karar verebilmesi, doğru anı tespit edebilmesi, sakin ve hızlı problem çözebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Ebelik mesleğinin eğitimi üniversitelerin Sağlık yüksekokulları, Hemşirelik Yüksekokulu ve sağlık liselerinin ebelik bölümünde verilir.

    Ebe olmak için öncelikle üniversite giriş sınavına girmeli ve ebelik bölümüne yerleşerek bu bölümden başarı ile mezun olmanız gerekir. Ülkemizde ebelik mesleği sadece kadınlar tarafından yürütülmektedir. Özel sektörde ebelik yapabilmeniz için ebelik bölümünden mezun olmanız yeterlidir.

    Kamu kurumlarında ebe olarak görev yapmak istiyorsanız ebelik bölümünü başarı ile tamamladıktan sonra KPSS’ye girerek yeterli puanı almanız gerekiyor. Ebelik bölümüne MF3 puanı ile yerleşilebilir. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin YGS2’den yeterli taban puanı alması gerekir. ÖSYM tercihi yapılırken ise, Ebelik bölümü lisans programı tercih edilmelidir.

    Ebelik Mezunu Ne İş Yapar?

    Ülkemizde aktif olarak görev yapan 60 bin ebe bulunuyor. Sağlık, her zaman ihtiyaç olduğu için bu bölümü bitirenler iş bulmakta zorlanmaz. 4 yıllık bir eğitimi kapsayan Ebelik bölümü mezunları bu nedenle rahatlıkla özel ve kamu sektöründe iş bulabiliyor. Ebelerin başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

    Evde ya da sağlık kuruluşlarında hamilelik süreci boyunca çeşitli sağlık kontrollerini gerçekleştirerek tavsiyeler verir.

    Ebeler, doktor olmayan bölgelerde doğum yaptırma ve hastanelerde hekime yardımcı olma görevine sahiptir.

    Normal dışı, acil durum doğumlarında hamilelerin hastaneye yönlendirilmesinde görev yapar.

    Bazı hastalıkların tedavisini diğer doktorlarla iş birliği yaparak gerçekleştirir.

    Özel bakım gerektiren düşük, pramatüre, hasta bebek ve düşük doğum gibi durumlarda yeni doğan bebek gözetimini yapar.

    Aile planlaması ve çocuk sağlığı gibi önemli konularda kadınların eğitilmesinde görevlidir.

    Sağlık kurum ve kuruluşlarında 6 yaşına kadar çocukların aşılarını yapmakla görevlidir.

    Ebelerin Taşıması Gereken Özellikler

    Hızlı karar verme yeteneğine sahip olmak

     

    Doğum gibi steril ortamlarda soğukkanlı olmak

     

    Yardımsever olmak

     

    Kan görmeye dayanıklı olmak

     

    Tedbirli olmak

     

    Sabırlı olmak

     

    Detaycı, temiz ve titiz olmak

     

    Ebelik Bölümünde Okutulan Dersler

     

    Temel Fen dersleri

     

    Ebelik dersleri, temel tıp dersleri

     

    Tıp ve Sosyal Bilim Dersleri

     

    Bilgisayar kullanımı

     

    Farmakoloji

     

    Epidemiyoloji

     

    Beslenmeye giriş

     

    İç ve cerrahi hastalıklar bilgisi

     

    Sosyal bilimler

     

    Ruh hastalığı

     

    Çocuk sağlığı ve hastalıkları

     

    Ebelik esasları

     

    Halk sağlığı ve ebeliği

     

    Tıbbi İstatistik ve Araştırma

     

    Patoloji

     

    Yabancı dil

     

    Sosyal bilimler

     

    Histoloji

     

    Mikrobiyoloji

     

    Ana çocuk sağlığı

     

    Aile planlaması

     

    Ebelikte yönetim

     

    Ebelik tarihi ve deontolojisidir.

    Bu dersler gerekli olduğu zaman hastanelerde, doğum evlerinde, ana çocuk sağlığı merkezlerinde ve sağlık kuruluşlarında uygulamalı olarak da verilebilir. Bu sayede öğrenciler ebelik mesleğine hazırlanmış olur.

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