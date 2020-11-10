Ekonometri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonometri bölümü üniversite tercih bölümünde ekonomi bölümünü tercih etmek isteyenlerin seçtiği bir bölümdür. 4 yıllık lisans bölümü ile eğitim verilmektedir. Ekonometri bölümü üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde yer alan bir bölümdür. Mezunları hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şansı elde etmektedirler. Ekonometri bölümünde uluslararası değişim programları da mümkündür.



Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına dahil olarak bu bölümden bu tarz olanaklardan yararlanabilirsiniz. Bunun içinde genel not ortalaması oldukça fazla önemlidir. Başarı sıralaması da bölümü tercih ederken aranan en önemli kriterlerdendir. Ekonometri bölümünün maaşları da merak edilmekte olup maaş seviyeleri hem özel sektör hem de kamuda değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak ise asgari ücretten fazla maaşları bulunur.



Ekonometri Bölümü Nedir?



Ekonomide istatistiksel verilerin ekonomik verilere uygulanması eğitimini veren bir bölümdür. Ekonometri bölümü 4 yıllık eğitim süresi olan bölümler arasındadır. Türkiye'de ki üniversitelerde bu bölüm bulunmaktadır.



Ekonometri Bölümü Dersleri Nelerdir?



- İstatistiğe Giriş

- Olasılığa Giriş

- Matematik

- Bilişim Teknolojileri

- İktisada Giriş

- Yabancı Dil ( İngilizce )

- İşletme Bilimi

- Muhasebe

- Atatürk İlkeleri

- Türk Dili

- Matematik 2

- Hukuğun Temel Kavramları

- Atatürk İlkeleri 2

- Analiz İstatistiği

- Mikro İktisat

- Seçmeli Dersler

- Makro İktisat

- Cebir Doğrusal

- Analiz İstatistiği

- Ekonometri

- Analiz Dinamik

- Yöneylem Araştırması

- Uygulamalı Ekonometri

- Analiz Zaman Serileri

- Uygulamalı Analiz Serileri

- Bilgisayarlı Uygulamalı Ekonomi



Ekonometri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Ekonometri bölümü mezunları ekonomiksel alanda pek çok yerde iş bulabilirler. Pek çok bölümden aynı ortak dersleri içerdiğinden dolayı ekonometri bölümü çok çeşitli bir bölümdür. Bazı bakanlıklarda müfettiş olarak iş bulabilirler. Aynı zamanda denetçi ve uzman yardımcılığı da bölümün yaptığı işler arasında gösterilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen ekonometri mezunları yüksek lisans da yaparak akademisyen unvanına erişebilirler.



Ekonometri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Ekonometri bölümü kalkınmak bakanlığı ve TÜİK gibi önemli kuruluşlarda iş imkanı bulabilirler. Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarında iş imkanına sahip olurlar. Ekonometri bölümü kişinin kendini geliştirmesini sağlayan iktisat alanında uzmanlaşmasını sağlamaktadır. Özellikle istatistik ve anket şirketlerinde de yine ekonometri bölümü mezunları iş imkanlarına sahip olmaktadırlar.



Ekonometri bölümü mezunları hazine müsteşarlığında da çalışabilirler. Bazı AR-GE planlamalarında da çalışabilirler. Bundan dolayı ekonometri bölümü oldukça fazla tercih edilmektedir. Ekonometri bölümü bütçe departmanlarında da istihdam edilirler.