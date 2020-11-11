Ekonomi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonomi bölümü ülkemizde en önemli olan bölümler arasında yer almaktadır. Genel olarak dünya devletlerinin, kuruluşların ekonomik açıdan gerçekleştirdiği işlemleri takip etmektedir.



Ekonomi Bölümü Nedir?



Ekonomi, günümüzde üretimden tüketime kadar var olan tüm süreçleri kapsamakta olan; ticaret, dağıtımlar, ithalat ile birlikte ihracat gibi konuları da inceleyen bir bilim dalıdır. Ekonomi Bölümü dünya devletlerinin, fabrikaların, şirketlerin, kurum ve ya kuruluşların ekonomik açıdan da gerçekleştirdiği işlemlerin takibinde olmak, gözlemlemek, denetlemek ve de bu işlemlerden sonuçlar çıkartmaktır. Ayrıca satış ve pazarlama alanlarında da çok verimli sonuçlar elde etmeyi sağlamaktadır.



Ekonomi Bölümünde olan üniversite öğrencilerine ilk olarak emel ekonomi bilgilerini ve de analiz tekniklerini öğretmek amaçlanır. Ayrıca temel ekonomi bilgileri ile analiz yöntemlerini öğretmek, bu öğrencilerin araştırmaları, çözümlemeler ve sonuçları değerlendirmeleri ile yeteneklerini geliştirmeyi de hedeflemektedir.



Ekonomi Bölümü Eğitim Nasıldır?



Ekonomi bölümünde öğrenciler 4 yıllık bir lisans eğitimi görürler. Bu ekonomi bölümünden mezun olan bireylere genel olarak ekonomist unvanı verilir.



Ekonomi lisans programlarında uygulanan derslerin programı; ekonomi kuramını ve de ekonomi politikalarını genel iş dünyasının uygulamaları ile bütünleştirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Böylece sağlam ekonomi temeli oluşturmayı amaçlanır. Temel kuramsal dersler ile başlayan eğitim içerikleri, günün koşullarına en uygun olarak güncellenmektedir. Öğrenciler, kuramsal ve ya uygulamalı alan dersleri ile desteklenmektedir.



Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Günümüzde tercih listelerinde bu ekonomi bölümüne yer vermeyi amaçlamakta olan aday öğrenciler;

Ekonomi, İstatistik, Makro İktisat, Çevre Ekonomisi, Mikro İktisat, Sanat ve Kültür Ekonomisi, Siyaset Bilimi, Para ve Bankacılık, Para Bilimi ve daha pek çok dersten de eğitim hayatları süresince sorumlu olacaklardır.



Ekonomi Bölümü Mezunu Kişiler Ne İş Yapar?



Kamusal şekilde izlenen ekonomik tutumun genel anlamda incelenmesi bu ekonomi bölümü mezunlarının asli görevi olmaktadır.



Ekonomi Bölümü Mezunu Kişilerin İş Olanakları Nelerdir?



Ülkemizde Ekonomi Bölümü mezunları olan kişilerin, aynı zamanda ekonomi bilim dalı mezunları oldukları için de uygulama alanları çok geniştir. Tarih olarak bakıldığı zaman ülkemizde pek eski bir bölüm sayılmayan ekonomi bölümü, günümüzde üniversiteden üniversiteye göre bulunduğu fakülteler itibarı ile belli konularda da değişkenlik gösterebilir. Öte yandan da ekonomist unvanına sahip olan kişilerin büyük bir çoğunluğu bilinen aşağıdaki alanlarda iş sağlamaktadır. Bu alanlarda yer almayı tercih etmektedirler.



Bunlar;

Bankacılık, Borsa, Eğitim, Satış ve Pazarlama, Yiyecek ve de İçecek Hizmeti Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, Gayrimenkul Faaliyetleri, Akademik Kariyer,

Kamusal Hizmetler, Ekonomik Danışmanlık işe birlikte Tarım, Orman ve Balıkçılık bölümlerinde



Ekonomi bölümü mezunları çalışabilmektedir. Ayrıca ticaret ve de alışveriş ilişkisinin olduğu her sektörde kişiler kendilerine iş bulabilirler. Ekonomistler, lisans eğitimlerinin süresince edinmiş oldukları deneyim ile içinde bulunmak istedikleri farklı çalışma biçimine karar verebilir. Kimi ekonomistler genelde devlet dairelerinde memur, danışma ofislerinde, denetim biriminde, bankalarda ve ya ekonomi kuruluşunda olmayı tercih ederken, kimileri özel şirketlerde olmayı tercih edebilir. Sonuç olarak gerek kamu, gerekse özel sektörde iş imkanı söz konusudur.