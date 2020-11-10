Enerji Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Nükleer Enerji Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Enerji mühendisi verimli ve yenilikçi enerji tedariki elde etmek için önemli projeler tasarlayan kişilerdir. Enerji mühendisleri, enerji sarfiyatını en aza indirmeyi hedeflerler.



Enerji Mühendisi Nedir?



Enerji mühendisi enerji üretimi ile bunun yönetim faaliyetlerini gerçekleştirir. Bunun yanı sıra enerji mühendisi alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapar. Yeni enerji kaynakları bulunması için laboratuvar araştırmalarını da gerçekleştirir. Bu meslek mensupları enerji tedarikinde ve yeni yollar keşfedilmesinde önemli bir misyon üstlenir.



Bu noktada maliyetlerin düşürülmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması önem taşır. Enerji mühendisi çevresel hasar ve kazaları en aza indirmek için enerji üretimi ile ilgili yeni yollar araştırır. Bu kapsamda enerji mühendisleri saha denetimleri ve enerji araştırmaları da gerçekleştirirler. Enerji mühendisleri binalardaki otomasyon sistemleri için de enerji yönetimini gerçekleştirir.



Enerji Mühendisi Ne İş Yapar?



Enerji mühendisleri topluma ve insanlığa yararlı olacak enerji kaynaklarını belirler. Buna göre yüksek enerji tüketen kaynaklar da belirlenir. Aynı zamanda bu alanlarda enerji verimliliğini arttıracak süreçler belirlenir. Enerji mühendisleri her alanda alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını da teşvik ederler.



Binalara yönelik otomasyon sistemleri için enerji yönetim prosedürleri hazırlanır. Enerji mühendisleri, mimarlar, mühendisler ve elektrik planlamacıları ile işbirliği halinde çalışırlar. Enerji mühendisleri genel olarak enerji satın alma anlaşmalarını inceleyerek detayları kontrol ederler. Bunun yanı sıra enerji verimi gibi konularda mühendislere de danışmanlık hizmeti de verilebilir. Enerji mühendisleri enerji sistemleri ile ilgili tüm ayrıntıları da göz önünde bulundurabilirler.



Enerji Mühendisi Nasıl Olunur?



Enerji mühendisi olabilmek için belli bir eğitimin alınmış olunması gerekir. Özellikle de enerji mühendisi olmak için üniversitelerdeki dört yıllık eğitim veren Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler stajlarını tamamladıktan sonra kendi alanlarında bir iş yerinde çalışmalar yapabilirler.



Enerji mühendisleri özel sektör ve ya devlet kuruluşunda da rahatlıkla çalışabiliyorlar. İyi bir enerji mühendisi yüksek konsantrasyona sahip olmalı. Ekip çalışmasına uyum sağlayan enerji mühendisi aynı zamanda teknik bilgilere de açık olmalıdır. Problemlere yenilikçi ve yaratıcı çözümler bulabilen enerji mühendisi enerji konusunda önemli araştırmalar da yapabilmeliler.



Enerji Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Enerji mühendislerinin mesleklerine yönelik önemli görev ve sorumlulukları bulunur. Buna göre enerji mühendisi doğrudan enerji üretimi ile yönetimi faaliyetlerini uygun şekilde gerçekleştirir. Yüksek enerji tüketen kaynakları belirleyen enerji mühendisi verimliliği arttıracak konularda çalışmalar yapabilir. Enerji mühendisi, enerji konusunda verimi arttırmak için teknik raporları da hazırlarlar. Bunun yanı sıra enerji yönetimi gibi konularda personel ve müşterilere de enerjiye yönelik eğitim verilir.



Enerjilerde modelleme, ölçüm, doğrulama ile devreye alma işlemleri de doğru bir şekilde değerlendirilir. Enerji mühendisleri mesleğine dair kendini sürekli geliştirmelidir. Buna göre güncel bilgileri takip ederek yenilikleri de yakından takip etmelidir. Enerji mühendisi de her konuda başarılı bir çalışma da sürdürebilir.