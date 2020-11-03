Fizyoterapist Nedir, Nasıl Olunur? Fizyoterapistlik Mezunu Ne İş Yapar?

Fizyoterapist; yaralanma, engel, hastalık, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer pek çok bozukluktan kaynaklanan durumlardan dolayı yaşanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarının hekimin teşhisine göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunlara göre tedavi programını planlayan ve uygulayan kişidir.

Fizyoterapist Nasıl Olunur?

Fizyoterapist olabilmek için fen bilimlerinde başarılı olmak ve orta düzeyde genel akademik yeteneğe sahip olmak gerekir. Aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışacak kişilerin, tam olarak iyileşemeyecek durumda olan bir hastaya bazı ihtiyaçlarını karşılaması için yeni beceri kazandırmak, kaslarının güçlenmesine yardımcı olmak ve ailesinin ona karşı daha anlayışlı davranmasını sağlamak durumunda oldukları için, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk sahibi kişiler olmalıdırlar.

Fizyoterapist olmak isteyen kişiler, üniversitelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek okulu ya da Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünü başarı ile bitirmeleri gerekir. 4 yıllık bir eğitimi kapsayan bu süre içinde uygulamalı eğitimler de verilir.

Fizyoterapist adayları, tanısı konmuş hastalığın değerlendirilmesini sağlayan kas testi, eklem hareketlerinin özel araçlarla ölçümü, elektrodiagnostik testleri, kısalık testleri, günlük yaşam aktiviteleri, antropomorfik ölçümler, hız, endurans, esneklik ölçümleri, fiziksel fonksiyon testleri, motor, duyu, algı bütünleşme testlerini ayrıca tüm dünyada kabul edilmiş rehabilitasyon tekniklerini üniversite eğitimleri içinde öğrenirler.

Bu bölümde Anatomi, Fizyoloji, Elektroterapi, Biyomekani, Manipülatif Tedavi ve Mobilizasyon Teknikleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ölçme ve Değerlendirme, Kardiyo Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu ve Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu dersleri gösterilir.

Fizyoterapistlik Mezunu Ne İş Yapar?

Hastanın kas, eklem ve sinir gücü çeşitli testlerle ve araçlarla değerlendirilir. Elde edilen sonuca göre hastaya, rehabilitasyon programı, elektroterapi ve egzersiz tedavisi uygulanabilir.

- Vücudun hareket yetisi kısıtlanan bölümlerini güçlendirecek hareketler planlanır ve uygulanmasını sağlar.

- Felçli hastalar için özel tedavi teknikleri uygulanır.

- Sırt ve boyun kireçlenmesi olan kişilerin vücutlarındaki rahatsız olan bölgelerine ısı uygulanır, çeşitli ısı verici aletlerle ya da elle bu bölgeler uyarılır ve sert yerler yumuşatılır.

- İşlev yetersizliği giderilemeyen ve bazı tamamen yok olan organların yerine takılmış olan protez ve ortez kullanımını hastaya öğretir.

- Fiziksel ve fonksiyonel performans ve kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, duyu, ağrı, hastaya yardımcı olacak araç gereç, ortez ve protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında belirlediği fizyoterapi rehabilitasyon programını planlar ve uygular.

- Sürekli akım cihazları felçli hastaların sinirlerini gevşeterek rahatlamasını sağlar.

2020 Fizyoterapist Maaşları

2020 yılında yeni mezun olmuş bir fizyoterapist, özel eğitim merkezlerinde 28000 ila 4000 TL arası maaş ile işe başlıyor. Artan mezun sayısı ile birlikte maaşları da düşen fizyoterapistler, özel hastanelerde ise, 2400 ila 3300 TL arası maaş alıyor. Bunun yanında ise, kamuda sözleşmeli olarak çalışan fizyoterapist maaşı sabit döner sermaye ile birlikte yaklaşık 4.850 TL’dir.