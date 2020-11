Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü son zamanlarda ülkemizde de en çok rağbet gören bölümler arasındadır. Özellikle televizyon programlarında bu bölümlere yönelik çeşitli programların yapılması kişileri bu bölüme yönlendirmiştir.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Nedir?



Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, özellikle mutfağa ilgisi olan, yemek yapmayı seven, gurme olmayı tercih eden kişilerin eğitim aldığı bölümlerden bir tanesidir. Bölüm içerisinde yiyecek ve içeceklerin yanı sıra mutfakla ilgili tüm bilgiler verilir ve mutfağa sanatsal bir bakış açısıyla bakılması sağlanır.



Diğer meslek gruplarından ve bölümlerde olduğu gibi gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde de bu bölüme yönelik çeşitli dersler ve eğitimler verilir. Verilen eğitimler sonrasında gastronomi mutfak sektörüne yönelik nitelikli kişiler elde edilmeye çalışılır. Bu bölümü okuyan kişiler yemek konusunda eğitim alırlar pek çok alanda da kariyer sahibi olabilirler.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dersleri Nelerdir?



Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde genellikle teorik eğitimden hariç uygulamalı eğitimler ve dersler daha fazladır. Uygulamalı dersler sayesinde eğitim alan kişiye tecrübe ve işin ana noktaları öğretilmeye çalışılır. Bölüm içerisinde eğitim alan kişilerin zamanı mutfak derslerinde ve mutfak sanatlarının da geçmektedir. Gastronomi ve mutfak bölümü dersleri ise şu şekildedir;

- Yiyecek ve içecek hizmetleri,

- Gastronomi gıda teknolojisi,

- Yiyecek üretimi,

- Dünya mutfak kültürleri,

- Şarap bilimi,

- Temel pastacılık,

- Yiyecek ve içecek maliyet kontrolü,

- Mutfak yönetimi,

- Mutfak planlaması,

- Ziyafet yönetimi.



Bu derslerin her biri bölümün ana derslerini oluşturmaktadır. Derslerde başarılı olup bölümden mezun olan kişiler ise; aşçılık, mutfak yöneticiliği, yemek yazarlığı, arge üretim uzmanı ve gurmelik gibi alanlarda kariyer yapabilirler.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Mezunu Ne İş Yapar?



Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü tüm dünyada en fazla rağbet gören bölümlerden bir tanesidir. Son zamanlarda ülkemizde bu alana yönelik çalışmaların yapılması ile beraber bu bölüme olan ilgi artmıştır. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunları kendilerine farklı sektörlerde ve alanlarda iş olanakları sağlayabilirler. Genellikle mutfak kısmının olduğu her alanda gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunu kişiler kendileri için iş olanağı sağlayabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler öncelikle şu alanlarda kendilerini geliştirebilirler;

- Mutfak şefi,

- Mutfak yöneticisi,

- Aşçılık,

- Gıda kontrolü,

- Gurme,

- Mutfak yazarı,

- Yemek yazarı ve tüketim şefi şeklinde mesleklerini yapabilirler.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İş Olanakları



Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden mezun olan kişiler, kendilerine geniş bir iş alanı bulabilirler. Bunun sebebi öncelikle ülkemizde mutfak kültürünün fazla olmasıdır. Ayrıca ülkemizde yer alan dünyaca ünlü oteller, restoranlar ve kurumlar sayesinde bu bölüm mezunları için iş olanakları da her geçen gün artmaktadır.



Ülkemizde mezun olan kişiler için ayrıca TV programları, dergiler, belgeseller gibi dijital alanlarda da iş olanağı sunulmaktadır. Bu iş olanaklarından en iyi şekilde faydalanmak için öncelikle kişinin kendisini bu alanda geliştirmesi ve basıklığı bir çalışan hale gelmesi gerekir.