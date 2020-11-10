Geomatik Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Geomatik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Geomatik mühendisi diğer bir adı ile harita mühendisidir. Geomatik mühendisi inşaat ve maden aramalarında çalışır. Arazi yapılarını ölçen geomatik mühendisi haritalandırma işlemlerini de yapar.

Geomatik Mühendisi Nedir?

Geomatik mühendisi yeniden yapılandırılacak olan arazilerin değerlendirilmesini sağlar. Buna bağlı olarak hem doğal hem de insan yapımı olan arazilerde araştırmalar yaparak haritalandırma ve yorumlama süreçlerini düzenlerler.

Günümüzde özellikle de inşaat ve maden arama endüstri sektöründe geomatik mühendisi görev alır. Geomatik mühendisleri arazilerin iş sahasında önemli çalışmalara imza atarlar. Bunun yanı sıra tapu bilgilerine de dayanılarak kişilerin mülkleri için hukuki sınırların oluşturulması sağlanır. Bu nedenle hayatın içinde geomatik mühendislerine çok fazla ihtiyaç duyulur.

Geomatik Mühendisi Ne İş Yapar?

Geomatik mühendislerinin görev tanımı oldukça geniştir. Her alanda geomatik mühendislerine ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda hem doğal hem de insan yapımı olan arazilerde çalışmalar yapılır. Arazilerin ölçümleri yapılırken haritalandırma ve yeniden yapılandırma gibi çalışmalara imza atılır. Bu çalışmalar özellikle maden ocağı, taş ocağı, boru hattı ve havaalanı sahalarında gerçekleştirilir. Çöplük sahası ve dağıtım sistemleri gibi alanlarda arazi etüdlerinin yapılması büyük bir önem taşır.

Geomatik Mühendisi Nasıl Olunur?

Geomatik mühendislerinin belli bir eğitim alması gerekir. Buna göre üniversitelerin dört yıllık Harita Mühendisliği ve ya Geomatik Mühendisliği bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmaları gerekir. İyi bir geomatik mühendisinin planlama yöntemleri geliştirme çözümleri oldukça yaratıcı olmalı. Bilgi birikimi yüksek olan geomatik mühendisi ekip çalışmalarında da kendini gösterebilmeli.

Arazi etüt çalışmalarını dikkatli bir şekilde yapan geomatik mühendisi doğru raporlamalar yapabilmeli. Aynı zamanda geomatik mühendislerinin görselleştirme kabiliyeti yüksek ve başarılı olmalıdır. Zaman yönetimi konusunda sorumluluk sahibi olan geomatik mühendisi yaptığı çalışmalarda etik değerler ve mesleki kavramlar üzerinde durabilmeli. Bilgi birikimi yüksek ve alanında başarılı olan geomatik mühendisleri her zaman öncelikle tercih edilen isimler olmuşlardır.

Geomatik Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Geomatik diğer bir adı ile harita mühendislerin mesleki anlamda görev ve sorumlulukları oldukça yüksektir. Özellikle kamusal alanda yapılacak olan havaalanı, ulaşım sistemleri ve çöplü sahası gibi alanlarda geomatik mühendisleri önemli görevler üstlenirler. Arazilerin uygulamaya elverişli olup olmadığını değerlendiren geomatik mühendisleri arazi etüdlerini de doğru teknolojiler kullanarak ölçerler.

Her zaman en doğru bilgiyi vermesi beklenen geomatik mühendisinin açık hava ile engebeli arazilerde çalışabilecek fiziksel yeterlilikte olmaları beklenir. Aynı zamanda geomatik mühendisleri arazi ölçüm belgelerini hukuki dayanaklara göre tutarlar. O yüzden de bu çalışmalar büyük bir hassasiyet ile doğruluktan ayrılmadan yapılmalıdır.

Geomatik mühendisi yaptığı çalışmaları ciddiye alarak en doğru bilgiyi sunmayı hedeflemelidir. Çeşitli teknolojik donanımları kullanan geomatik mühendisi etkili bir iletişim becerisine de sahip olabilmelidir. Kültürel seviyeleri de yüksek olan bu mühendisler arazi bulgularını mimar, mühendis, müşter ve proje yüklenicileri ile birlikte değerlendirirler. Petrol ve benzeri ürünlerin arama faaliyetleri sırasında gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır. Aynı zamanda bu alanlar doğru işaretleme yöntemleri ile işaretlendirmelidir.