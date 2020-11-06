Grafik Tasarımı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Grafik tasarımı bölümü, görsel zekası oldukça yüksek, iletişimi kuvvetli ve vizyonu geniş kişilere bu alanda uzman bir hale getirmektedir. Özellikle grafik tasarım bölümü öğrencilerinin mutlaka hayal gücü çok geniş olması gerekir.



Grafik Tasarım Bölümü Nedir?



Grafik tasarımı bölümünün amacı, alınan bir ürün ya da hizmet ile ilgili kişilere görsel iletişim verebilmektir. Özellikle ürün ya da hizmet ile müşteri arasında görsel, dijital, resim ya da grafikler aracılığı ile bir bağlantı sağlamak gerekir. Bu alanda ürün ile müşteri arasında var olması gereken iletişimde sağlanacaktır. Bu nedenle grafik tasarımı bölümü özellikle ürünlerin pazarlanabilmesi konusunda reklam çalışmalarında daha çok kullanılan bir işlemdir.



Grafik tasarımı bölümü ise bir ürünün ya da hizmetin doğru şekilde vurgulanması, pazarlanması ve müşteriye sunulması için hazırlanan tüm görsel çalışmalara verilen addır. Bu bölümü okuyan ve bu bölümden mezun olan kişiler ise grafik tasarımı yapma ve ürünle ilgili çeşitli tasarımlar hazırlama konusunda eğitimler almış olurlar. Özellikle bu bölümden mezun olan kişiler bir ürün ya da hizmet ile ilgili tasarım yapacağı konuyu araştırır, konu ile ilgili bazı görseller oluştur. Bu görsellerin doğrudan müşteriye hitap etmesi de grafik tasarımcısının bir görevidir.



Grafik Tasarım Bölümü Dersleri Nelerdir?



Grafik tasarım bölümü öğrencilerine ürün ve hizmetin doğru şekilde sunulması, görsel olarak ürünün ana hatlarının gösterilmesi ile ilgili dersler verilmektedir. Bu açıdan grafik tasarım bölümü içerisinde verilen dersler şu şekildedir;

- sanat tarihi,

- 2 boyutlu tasarım,

- 3 boyutlu tasarım,

- tipografi,

- reklam grafiği ve tasarıma giriş dersleri,

- web tasarımı,

- bilgisayarda tasarım programları,

- grafikte üretim teknikleri,

- renk kuramları.

Bu dersler grafik tasarım bölümü öğrencilerinin ana derslerini oluşturmaktadır. 4 yıllık bir eğitim süresi boyunca bu dersten haricinde o bölümü okuyan öğrenciler farklı dersleri de almaktadır.



Grafik Tasarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Grafik tasarım bölümünden mezun olan kişiler önce grafiker olarak kariyerlerine başlarlar. Genellikle grafik tasarım mezunu olan kişiler pek çok reklam ajansında ya da yayınevinde görev alabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler aşağıdaki alanlarda ve çeşitli departmanlarda görev alabilirler.

- reklam şirketleri,

- medya kuruluşları,

- sanat danışmanlığı,

- grafik danışmanlığı,

- yayınevleri ve çizgi film atölyeleri.

Grafik tasarımcıları bu alanlardan hariç olarak grafik tasarımcısı, teknisyen, sanat yönetmeni ve eğitmen olarak da farklı bölümlerde kendilerini geliştirebilirler. Özellikle eğitmenlik alanında kariyer yapmak isteyen kişiler bu alana yönelik gerekli belgeleri alarak akademisyen olarak çeşitli eğitim kurumlarında görev alabilirler.



Grafik Tasarımı Bölümü Eğitim Süresi



Grafik tasarımı bölümüne giden kişiler mutlaka 4 yıllık lisans programına tabii tutulmaktadır. 4 yılın sonunda grafik tasarım bölümünden mezun olarak grafiker unvana sahip olurlar. 4 yıllık lisans programı içerisinde öğrencilerin alması gereken bazı dersler vardır. Bu dersler genellikle teorik dersler şeklindedir. Bunun haricinde ise öğrencilere bazı uygulamalı dersler verilir. 2. ve 3. sınıfta ise öğrencilerin zorunlu stajları başlamaktadır.