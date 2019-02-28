Güçlü ve başarılı bir girişimci olmanın sırları

2017’nin son aylarında kurulan BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği, kadınları hem sosyal alanda, hem de istihdam ve girişimcilik alanında desteklemek amacıyla çok yönlü programlar düzenlemeye, kadın girişimcileri buluşturan etkinlikler yapmaya devam ediyor. BizBizze Derneği’nin, Kış Buluşması geçtiğimiz günlerde JointIdea ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Öncelikli olarak Bizbizze üyelerine açık olan buluşmada girişimcilik konusunda kadınları bilgilendirmek ve yüreklendirmek amacıyla “İlk işimi nasıl kurarım” panelinde kendi işini kurmak isteyen kadınlar için değerli bilgiler ve ipuçları paylaşıldı.

Kış Buluşması Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği Başkanı Özden Anık Tekir’in açılış konuşması ile başladı ve 2018 yılında Bizbizze tarafından yürütülen farklı projeler ile 2019 yol haritası ile ilgili bilgi verildi.

BizBizze tarafından 2018 yılı başından beri yürütülen Girişimcilik eğitimleri 2019 yılında da devam edecek. Eğitim programında, bugüne dek 97 kadın girişimci 252 saat girişimcilik eğitimi aldı, 157 saat rehberlik hizmeti, 180 saat koçluk hizmeti alındı. Mentorluk ve koçluk konusunda hizmetler devam ediyor.

Panel, girişimcilik eğitimleri konusunda Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Özden Anık Tekir’in moderasyonu ile başladı.

Panele her biri kendi dallarında örnek girişimci kadınlar ve BizBizze Yönetim Kurulu Üyeleri olan Proje Design Kurucu Ortağı Seda Bildik Erdoğmuş; Hayat SMMM Bürosu Kurucusu Sema Özbay; Stage-Co Kurucu Ortağı Neşen Yücel konuşmacı olarak katıldılar. Her konuşmacının kendi bilgi ve tecrübelerini paylaştığı panelde iş kurmanın süreçleri, şirket sahibi olmanın kanuni, vergisel ve teknik tarafları hakkında da detaylı bilgiler verildi.

"Çalışma azmini ve motivasyonu yitirmeyin "

Panelde konuşmacıların altını çizdikleri konulardan bazıları:

Kurumsaldan Sonra Hayat Var mı? Panelleri düzenleyen ve pek çok beyaz yakalının girişimciliğe adım atma sürecinde yanında olan Neşen Yücel, kurumsal yaşamdan sonra kendi işini kurma sürecinden ve yaşadığı dönüşümden örnekler verdi. Kendi işini yapanların ay sonunda maaşın yatmayacak olmasına ve finansal birikimleri kadar, sağlık ve emeklilik gibi süreçleri de takip etmeye hazır olmaları gerektiğini hatırlattı. Başarılı bir girişimci olmak için çalışma azmini ve motivasyonunu yitirmemek ve her güne umutla başlamak gerektiğini şöyle vurguladı: “Girişimcilik insanı genç ve canlı tutmak gibi beklenmedik ödülleri olan, onurlandıran, güzel bir yolculuk. Ancak zaman zaman çok zorlayıcı ve genel olarak yalnız bir durum olduğu için, iç motivasyonu yüksek olmayan kişilerin süreçte zorlanabileceğini düşünüyorum. Maddi olarak ise, kendilerini 2 sene götürecek bir birikimle başlamalarını veya yaşam tarzlarını buna göre değiştirmeye hazır olmalarını öneriyorum. Elbette çok daha erken para kazanmaya başlamak mümkün; ancak girişimcilik uzun mesafe koşusu olduğu için, maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmakta fayda var.”

“Faaliyet göstereceğiniz alanda, sektörün durumunu, potansiyel müşterilerin mevcut ve gelecekteki durumlarını, rakiplerinizi iyi analiz edin. Mümkünse rakiplerinizle ya da benzer iş kolunda çalışanlarla sohbet edin. İşin iyi ve kötü yanları, kolay ve zor yanları v.b. gibi konularda bilgi edinmeye çalışın” diyen Sema Özbay ise sözlerin ve vaatlerin mutlaka yazılı olarak sözleşmeye bağlanması gerektiğini söyledi. Tecrübelerinden yeni iş kurmuş kişilerin iş bağlantılarında sözleşme yapmayı talep etmekte çekindiklerini, bu taleplerinin güvensizlik olarak algılanacağını düşündüklerini gördüğünü oysa bu algının iş yaşamı için doğru olmadığını belirtti.

Mevzuatlara uyulması

Mutlaka yasalara uygun, ilgili iş kolunun mevzuatlarında belirlenen kriterler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Özbay, devletten hiçbir şeyin saklanmaması gerektiğini; vergi, sigorta ve hukuk konularında mutlaka yasalara uygun iş yapılması gerektiğini hatırlattı.

İş olunca şirketi kurarız diye düşünmenin, günün sonunda olması gereken bir durumu ötelemenin çok sık karşılaşılan yanlışlardan biri olduğunu söyleyen Seda Bildik Erdoğmuş, şu önerilerde bulundu: “İlk tavsiyem, bekleme sen bu yola çık, çıkmaz isen iş geldiğinde hazır olamazsın. Bu konuda kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkarak diğer bir tavsiyem de işi kurup ilk işleri de aldıktan sonra bile bir dönem şirketin hem çaycısı hem de genel müdürü olmaya hazır olmalısınız. Çocuğumla vakit geçirmek için kendi işimi yapmak istiyorum diyenlere de bir uyarım var, aslında şirketler de aynen bir çocuk gibi sizden emek ve zaman bekleyecek, ancak şirket kendi ayakları üzerinde durduktan sonra biraz soluklanabilirsiniz elbette. Ancak, bütün bu sürecin kendilerini güçlü kılacağını bilmeleri gereklidir. Ayrıca, yaşayacakları ticari olumsuzluklarda moral bozmak yerine hızlıca dersler çıkarmalarını ve eksiklerini gidererek geleceğe bakmalarını tavsiye ederim.”



Artık tek kişilik sermaye şirketi (Anonim/Limited) kurmanın mümkün olduğunun anımsatıldığı panelde, maddi olarak imkân varsa ilk aşamada hisse devri, hisse devrinde elde edilen gelirin vergilendirilmesi, şirkete yatırımcı alınması, yasal sorumluluklar gibi konularda daha avantajlı olan anonim şirketin kurulabileceği belirtildi. Sermaye şirketi kurulum süreçlerinin şahıs şirketlerine nazaran daha masraflı olduğu daha fazla prosedürel işlem gerektirdiği de hatırlatılarak ilk aşamada maddi olanaksızlıklar nedeniyle sermaye şirketi kurmak için gerekli bütçe ayrılamıyorsa şahıs işletmesi ile yola çıkılabileceği vurgulandı. Şahıs işletmelerinin sermaye şirketine dönüşmesi imkanının olması dolayısıyla yeterli bütçeye sahip olunduğunda şahıs işletmesinin Anonim ya da Limited şirkete çevrilebileceği aktarıldı.

Panel sonunda soru cevaplarla da izlemeye gelenlerin soruları yanıtlandı.

Bizbizze Buluşmaları Bahar döneminde de devam edecek.