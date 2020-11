Hakim Nedir, Ne İş Yapar? Hakim Nasıl Olunur, Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hakim olmak için üniversitenin hukuk fakültesini bitirme şartı aranmaktadır. Dolayısıyla mutlaka bir lisans eğitimi gereklidir.



Hakim Nedir?



Hakim mahkemelerde görev yapan diğer adı yargıç olan, adalet dağıtan ve kişiler hakkında hukuksal olarak karar veren kişilere denilmektedir. Hakim olan kişi hukuk kuralları çerçevesinde kararlar verir. Hukuk kurallarının dışına çıkamaz.



Hakim Ne İş Yapar?



Hakim mahkemelerde adalet dağıtır ve davalarda birincil kişi olarak görev yapar. Hem adli yargıda hem de idari yargıda görev alabilirler. Hiçbir organın ve kuruluşun etkisinde kalmayarak, hukuk kuralları çerçevesinde kişileri veya kuruluşları yargılar. Ardından son olarak mahkemeyi karara bağlayarak kişiler hakkında hüküm verirler.



Hakim Nasıl Olunur?



Hakim olmak için gerekli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren bir kişi hakimlik mesleğini icra edebilir. Hakim olabilmek için yasalar ile belirlenen ilk şartlardan birisi Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler hakimlik mesleğini icra edemez. Hakimlik mesleği için lisans mezunu olmak şarttır. Lisans mezunu için ise yalnızca hukuk fakültesi mezunları kabul edilir. Yani hakim olabilmek için mutlaka hukuk fakültesi bölümünden mezun olmalısınız.



Ayrıca hakim olabilmek için yine 40 yaşını tamamlamış olmak da bir diğer şartlar arasındadır. Hakim olabilmek için aranan bir diğer şart ise yalnızca hukuk fakültesine özgü ve belirli iktisadi idari bilimleri mezunu kişiler için hakimlik sınavları bulunmaktadır. Hakimlik sınavlarından en az 70 alan kişiler hakim olmaya layık görülürler. Ayrıca hakim olabilmek için adayın sicili de temiz olması gerekmektedir. Yüz kızartıcı bir suç işlemiş olması, devlete ve vatana karşı işlenen suçlardan ötürü hakim olma yolundaki en büyük engellerden olarak görülür. Bundan dolayı sabıkalı olmamanız hakim olabilmeniz açısından son derecede önem teşkil eder.



İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu kişiler de idari yargı hakimi olabilirler. Bu fakülteden mezun olmuş kişiler yine hakimlik sınavlarına girerek en az 70 alması gerekmektedir. Ardından iktisadi ve idari bilimler fakültesi için ayrılmış olan kontenjana göre hakimlik ataması yapılabilmektedir.



Hakimin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Hakimlerin görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Her hakim bu göre ve sorumluluklara uyması gerekmektedir. İşte o görev ve sorumluluklar,

- Her hakim mutlaka dava dosyalarını inceler.

- Hakimler tarafsız bir şekilde hiçbir şeyin baskısı altında kalmadan karar vermek zorundadır.

- Her hakim yeni düzenlemeleri takip ederek ona göre karar verir.

- Davada bilirkişilerin yorumlarına ve bilgisine başvurmak.