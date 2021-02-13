Klinik Destek Elemanı Nedir, Ne İş Yapar? İşkur'da Yer Alan Klinik Destek Elemanının Görevleri



Klinik destek elemanı, hastanelerde çalışma imkanı sunan ve son zamanlarda oldukça fazla tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Hastanelerde klinik destek elemanı olarak çalışan kişiler bazı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Sağlık kuruluşlarında tıbbi cihazların kullanılması ile ilgilenen meslek elemanlarının sayısı giderek artmaktadır.



Klinik Destek Elemanı Nedir, Ne İş Yapar?



Klinik destek elemanı, klinik destek faaliyetlerini sürdürmek ile görevli olan meslek elemanlarıdır. Klinik destek elemanı olarak çalışmak için öncesinde gerekli eğitimlerin alınması gerekmektedir. Klinik destek elemanı olarak görev yapmak için öncesinde gerekli sertifikaların alınması gerekmektedir. Klinik destek elemanı olarak görev yapmak için gerekli bölümlerin ön lisans veya lisans bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir. Gerekli şartları taşıdığınız takdir de ilgili eğitimi alabilirsiniz ve sağlık kuruluşlarında çalışmaya başlayabilirsiniz.



İşkur'da Yer Alan Klinik Destek Elemanının Görevleri



Klinik destek elemanı arayan iş yerlerinin verdiği ilanlara İşkur üzerinden kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşunda çalışan elemanların görevleri;

● Hasta için kullanılacak cihazların hazırlığı ve temizliği ile ilgilenmek,

● Klinikte bulunan evrakları gerekli yerlere iletmek,

● Hastanın transfer işlemleri ile ilgilenmek,

● Morg için gerekli transfer işlemlerini gerçekleştirmek,

● Hasta numunelerini laboratuvara götürüp getirmek,

● Hastaya pozisyon vermek için gerekli koşulları sağlamak amacıyla diğer sağlık çalışanlarına yardımcı olmak olarak sayılabilir.