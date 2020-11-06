Komiser Yardımcısı Nedir, Nasıl Olunur? Komiser Yardımcılığı Mezunu Ne İş Yapar?

Polislik farklı mertebeler ve rütbeler dahilinde devam etmektedir. Bunlar içerisinde komiser yardımcılığı önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Çünkü doğrudan komiser yardımcılığı üzerinden başlamak suretiyle daha yüksek rütbeyi elde etmek mümkün hale gelmektedir.



Komiser Yardımcısı Nedir?



Farklı yollar üzerinden polis olmuş kişilerin zaman içerisinde tecrübesi ve siciline bağlı olarak aldığı rütbe komiser yardımcısıdır. Bazı kişiler doğrudan komiser yardımcısı olarak göreve başlarken bazıları ise normal polis olması ile beraber zaman içerisinde rütbe atlamaktadır. Önemli görev ve sorumlulukları ile beraber, polis teşkilatının en önemli rütbelerinden biridir. Teşkilatın bölümlerine bağlı olarak İçeride ya da dışarıda değişik görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirir.



Komiser Yardımcısı Ne İş Yapar?



Öncelikle polis teşkilatının düzenli şekilde işlemesi için asayiş görevini yerine getirir. Aynı zamanda polislerin denetlemesini gerçekleştirir. En önemlisi karakollarda görevini gerçekleştiren Komiser yardımcıları, komiser ile beraber polislik mesleğini etkin şekilde icra eder.



En temel görevi ise asayişi düzenlemek, korumak ve kontrolü altında tutmaktır. Kıdem ve kademeye bağlı olarak diğer polislerden ayrılır; buna bağlı olarak görevleri de değişkenlik gösterir. Ayrıca ilgili dosya ve dokümanlar üzerinden gerekli dosyalama işlemlerini de yapar. Polis teşkilatının en önemli rütbeleri içerisinde yer alır.



Komiser Yardımcısı Nasıl Olunur?



Komiser yardımcısı olabilmek için farklı yollar bulunmaktadır. Bunlardan biri polis akademisi kampüsünde yatılı okumaktır. Ancak bunun için 4 yıllık üniversite mezunu olmak ve KPSS puanına en az 70 almak gerekir. Tabii çok fazla talep olduğu için 70'in üzerinde iyi bir puan almak sıralamada öne çıkarır. Bir diğer yol ise Polis Meslek Yüksek Okulu eğitim ile 2 yıl önce almak ve polis olduktan sonra zaman içerisinde rütbe atlamaktır.



Özellikle dikey geçiş ile PMYO üzerinden 4 yıllık eğitimini tamamlamak ve 45 yaşını aşmamak en önemli hususlar içerisinde yer alır. Üçüncü yol ise üniversite sınavı ile beraber 4 yıllık PMYO üzerinden eğitim görmektir. Böylece doğrudan komiser yardımcılığı ile başlamak suretiyle zaman içerisinde Komiser ve daha yukarı noktaya çıkmak mümkün olur.



Komiser Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Komiser yardımcısının görev ve sorumlulukları aslında komiser ile benzerlik gösterir. Ortak şekilde karakolda yaptıkları görev doğrultusunda, en önemli husus asayişi sağlamaktır. Bunların dışında komiser yardımcılarının belli başlı bazı görevleri yer almaktadır.



- Görevlendirilmiş oldukları karakolun huzurunu ve denetimini sağlamak.

- Şube işleyişi konusunda komisere yardımcı olmak.

- Türkiye hükümeti vatandaşlarının ve ülke içindeki birçok kişinin emniyet haklarından yararlanmasını sağlamak.

- Sorumlu olduğu ekipmanların eksiksiz olarak çalışmasını sağlamak.

- Vatandaşlar arasında huzur bütünlüğü oluşturmak.

- Görev yerinde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı müdahale gerçekleştirmek.



Bu şekilde komiser yardımcısı görev ve sorumlulukları ile beraber, polis teşkilatının en önemli rütbeleri içerisinde yer almaktadır.