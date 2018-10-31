Metallica hayranlarından çekindim

İhsan Dindar - İstanbul

Koreli bir müzisyensiniz ve caz sanatçısısınız. Bu müzikal maceranız nasıl başladı?

Aslında bakarsanız bu bir nevi kazayla oldu. Kazayla seçtim cazı. Günün birinde caz müzisyeni olacağım aklımdan geçmezdi. Özellikle benim ülkemde çok da alıcısı olan bir tür değildi. Daha çok batılı ülkelere ait bir şey. Dolayısıyla benim için de yabancısı olduğum bir şeydi. Bir tavsiye üzerine dinlemeye başladım ve etkilendim ve denemeliyim dedim. O esnada Paris’teydim ve ağırlıklı olarak da Fransız chansonları üzerine çalışıyordum.

Etkilendim dediniz. Peki sizi bu müziğe dair tam olarak ne etkiledi?

Charlie Parker ve Miles Davis’i sayabilirim. Caz ile ilişkim bir nevi bu müziğin matematiğini öğrenmekle başladı. Bir yandan bu konuda çalışırken öte yandan da insanları tanıyordum. Bu sırada caz kulüplerinde sahne almaya başladım. Bundan da çok büyük zevk alıyorum.

Röportaj için hazırlanırken bir yandan da Heart of Glass dinliyordum. Vokalinizin caz ne denli yatkın olduğunu gözlerden kaçmıyor. Bu yöndeki yeteneğinizin caza yönelmenizde etkisi oldu mu?

Ben, kendimi bu konuda hala başlangıç seviyesindeki bir müzisyen olarak tanımlıyorum. Yetenek konusunda bir şey diyemem. Ailem de müzisyen. Öyle bir ortamda büyüdüm. Çocuk yaşlarımdayken başka müzisyenleri taklit etmeyi çok severdim. Böyle başladı her şey. Ailem benim en önemli mentörümdür.

Bir dönem Paris’te yaşadığınız. Şarkılarınızı Korece, İngilizce ve Fransızca seslendiriyorsunuz. Bunlardan başka bir dilde şarkı söylemeyi düşünür müydünüz?

Her dil benim için yeni bir ses. Ancak artık yeni bir dil için yeterince zamanım olmadığını düşünüyorum. Sözler çok önemli. Bu sözleri doğru bir şekilde yansıtmayı istiyorsanız onları en doğru şekilde öğrenmeniz gerekir. Ama hayat bu, belli mi olur? Belki günün birinde böyle bir denemem olabilir.

Enter Sandman coverınız çok konuşuldu ve beğenildi de. Gelecekte de benzeri bir çalışma yapacak mısınız?

Böyle bir şey yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir metal müzik şarkısını söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Bana önce tavsiye edildi. Başta kabul etmedim. Özellikle Metallica hayranlarından çekindim. Yanlış söylemekten çekindim. Ama ısrarlar üzerine bu şarkıyı seslendirdim. Eğer beğenmezsek albüme koymayacaktık. Sadece bir kayıt aldık ve stüdyodaki herkes bunu mutlaka albüme eklemem gerektiğini söyledi. Sonunda da albüme koyduk. Metallica hayranlarından da güzel dönüşler aldım.

Daha önce de İstanbul’a gelmiştiniz. Neler hatırlıyorsunuz o günlere dair?

Daha önce iki kez geldim. Harika bir ülkeniz var. Özellikle küçüklüğümde Türkiye hakkında çok şey duymuştum. Kardeş ülke olarak görüyoruz. Uzun süre görme imkanından mahrumdum.2012’de bir teklif üzerine İstanbul’u görme fırsatı yakaladım. Bu gezim sırasında İstanbul’da iki gün fazladan kaldım. Kaç saat yürüdüğümün farkında değilim ama İstanbul’un pek çok anıtını görme fırsatım oldu.

Şu anda bir dünya turnesindesiniz. Konserler nasıl geçiyor?

Kasım sonuna kadar sürecek bir turnedeyim. Ne kadar kentte konser verdiğimi hatırlayamıyorum. Ama mutlaka yüzden fazladır. Nefes kesici diyebilirim.

Peki bu koşturmaca içinde yeni bir albüm düşünüyor musunuz?

Evet, yeni bir albüm hazırlığımız var. Önümüzdeki yılın başlarında belki de Mart ayında yeni bir albüm yayımlamayı düşünüyoruz. Yeni bir sese sahip olacak ama şu aşamada sizinle daha fazla bilgi paylaşamam doğru olmaz. Özet olarak albümümüz yolda.testc

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