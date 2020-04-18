Özgeçmiş Nasıl Yazılır? Kısa Özgeçmiş Örnekleri

Etkili ve kapsamlı bir özgeçmiş, bölümlerden oluşur. Bilgi kirliliği oluşturmadan, sade ve açık şekilde özgeçmişinizi hazırlamalısınız.



Özgeçmiş Nasıl Yazılır?



İş pozisyonları farklı olduğu için dolayısıyla hazırlanan özgeçmişler de farklı olacaktır. Buna rağmen ana hatlarıyla özgeçmişin (cv) temel yapısını; kişisel bilgiler, eğitim ve öğretim, iş deneyimi, sertifikalar, bilgisayar, yabancı dil, ehliyet, hobiler, referanslar oluşturur.



Kişisel bilgiler; Kimlik ve iletişim bilgileriniz tam ve doğru olmalıdır. Geçerli bir telefon numarası ile e-mail adresi mutlaka belirtmelisiniz.



Eğitim ve öğretim; İlkokuldan başlayarak, en son gördüğünüz öğretim de dahil kronolojik sırayla yazmalısınız.



İş deneyimi; İşe kabulünüzü sağlayacak, en önemli bölümdür. En son çalıştığınız iş kolundan geriye dönük çalıştığınız iş yerlerini, konumunuzu, giriş-çıkış tarihlerini ve ayrılma sebeplerini belirtmelisiniz.

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Sertifikalar; Mesleğinizle ve başvuracağınız iş pozisyonuyla ilgili aldığınız sertifikaları, eğitim belgelerini yazıyorsunuz. Belgeleri, nereden ve ne zaman aldığınızı eklemeyi unutmayın.



Yabancı diller; En basit iş pozisyonları için bile yabancı dil aranır hale geldi. Bu nedenle temel (basic) seviyede olsa bile bir yabancı dil öğrenmeniz ve özgeçmişinize eklemeniz önemlidir.



Özel bilgiler; Varsa ehliyetinizin türü, alınış tarihi, askerliğinizi nerede, ne zaman ve ne olarak yaptığınızı, sigara ve içki kullanıp kullanmadığınızı, medeni durumunuzu, hobilerinizi yazıyorsunuz.



Etkili Bir Özgeçmiş Oluştururken Nelere Dikkat Etmelisiniz?



-Kimlik ve iletişim bilgileriniz tam ve doğru olmalıdır. Genellikle geri dönüşler telefon veya e-maille olduğundan güncel bilgi vermelisiniz.

-Yazı karakteri; Calibri, Arial gibi kolay okunan bir font ve yazı tipi boyutu 12 olmalıdır.

-İş deneyimi, eğitim-öğretim ve sertifika tarihleri kronolojik sıraya göre yazmalısınız.

-İş pozisyonunuza göre kendinizi tanıtan bir yazı yazmanız isteniyorsa, kısa ve öz cümleler kurmalısınız.

Kısa Özgeçmiş Örnekleri



İnternette başvuracağınız iş pozisyonuna göre farklı birçok özgeçmiş örnekleri bulunuyor. Bunlardan uygun olanını indirip, doldurabilirsiniz. İş pozisyonunuza ve vereceğiniz bilgilere bağlı olarak uygun bir tanesini indirip, kendinize uyarlayabilirsiniz.



Cv örneklerini inceleyip, kendiniz de bir şablon oluşturabilirsiniz. Kişisel ve iletişim bilgileri, Eğitim-öğretim, iş deneyimi-sertifikalar, özel bilgiler ve referanslar ana hatlarıyla özgeçmişinizi oluşturabilirsiniz.