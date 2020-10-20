Patent Nedir, Nasıl Alınır? 2020 Patent Başvurusu Ücreti Ne Kadar?

Patent kelimesi Latince dilinde açık bırakmak anlamına gelen pateden kelimesinden ortaya çıkmıştır.

Patent Nedir?

Patentin amacı buluş ya da icat yapmayı global hale getirmektir. Yaratıcı fikirleri ve yenilikleri sanayi ortamında geliştirip ortaya çıkan buluşun kime ait olduğunu kanıtlayan resmi evrak ya da belgeye Patent denmektedir. Patentin tescil edilmesi halinde hak sahibine tam olarak 20-25 yıl korumaya almaktadır. Bu süreden fazla kesinlikle koruma sağlanmaz ve süre bitiminde halka açılır, isteyen herkes kullanabilir.

Patentin Alınabilme Şartları Nelerdir?

Patentlerin satılabilme özellikleri vardır. Herhangi bir ürün satışı gibi patentlerde alınıp satılabilmektedir. Hatta lisanslama yöntemiyle kiralanabilmektedirler. Patent alınırken 3 önemli şartın gerçekleşmesi gerekmektedir.

1-) İcat ya da buluşun patent almak için yapılan başvuru öncesi kesinlikle açığa çıkmaması gerekmektedir.

2-) Buluş hangi alanda yapılıyorsa o alanın uzmanının kesinlikle düşünüp gerçekleştiremeyeceği bir yenilikte olması gerekir.

3-) Buluşun sadece hayal dünyasında değil gerçeğe uyarlanabilir ve hayata geçirebilir olması gerekmektedir.

Patentin Amacı Nedir?

Patentin amacı, mucidin kazanım sağlaması, icatların özendirilip fikir alma opsiyonu olarak kullanılması, çalışma ve araştırma içeriklerinin açıklanıp bireylere ya da kurumlara yayılıp bilgi sağlamasıdır. Buluşu gerçekleştiren bireyler, patent hakkı kazanımını sağlamak için buluş ile ilgili eksiksiz tüm bilgi ve belgeleri ayrıntılı bir şekilde gösterip tamamlayıp teslim etmeleri gerekmektedir.

Patent Nasıl Alınır?

Türkiye üzerinde patent tescili konusunda yetkili kurum Türk Patent Ve Marka Kurumudur. Bir buluş gerçekleştirme durumunda patent almak için tek başvurulacak kurum burasıdır. Başvurular bu kurumda incelenir, araştırılır ve sonuca bağlanır. Eğer buluş daha önce yapılmamış, yenilikçi, farklı, keşfedilmemiş ve her açıdan tamamen yeni bir ürünse onaylanmaktadır. Fakat bu durumların tam tersi olursa ya da aksi bir durum varsa patent başvurusu reddedilir. Yani buluşun eşsiz olması gerekmektedir.

2020 Patent Başvurusu Ücretleri Ne Kadardır?

Patent başvurusu ücretleri, Türk Patent Ve Marka Kurumu tarafından her sene belirlenmektedir. 2020 yılına ait ücretler ise;

- Patent ve faydalı model başvuru fiyatı 7 liradan 9,49 liraya

- Markanın tescil ücreti ise 231 liradan 280 liraya yükseltilmiştir.