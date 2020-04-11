Pedagog Nasıl Olunur? Adliyede Pedagog Olma Şartları

Çocukların psikolojik ve ruhsal açıdan doğru gelişmeleri ve onların bu doğrultuda eğitimleriyle uğraşan kişilere pedagog denir. Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı olan pedagoglar; 0-12 yaş çocuklarının tüm gelişimlerini takip ederler. Eğitimleri doğrultusunda program yapar ve uygularlar.



Pedagog Nasıl Olunur?



1982 yılında çıkarılmış olan bir yasa kapsamında pedagog olmak isteyenler Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) bölümü okumak zorundalar. Birçok üniversitenin PDR bölümü bulunuyor. Üniversite sınavında puanınız hangi bölüme yetiyorsa, o okula kayıt oluyorsunuz.



Üniversiteyi başarıyla bitirip diplomanızı aldığınızda, pedagoji alanında kendinizi geliştirmeniz için kurslara katılmanız gerekiyor. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında da kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.



Adliyede Pedagog Olma Şartları



Adliyelerde, boşanma ve çocuk davalarından dolayı pedagog bulundurmak zorunludur. Bu nedenle devlet pedagog alımlarını, KPSS sınavlarıyla yapıyor. Adliyede pedagog olabilmeniz için; aşağıdaki şartları taşımanız gerekiyor;

- PDR diplomanızın, çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda sertifikalarınız olmalı,

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunu 2 adet hazırlıyorsunuz. Daktilo veya bilgisayarla dolduruyorsunuz. Hiçbir şekilde kelimelerde kısaltma yapmıyorsunuz. Forma fotoğraf yapıştırmayı ve imzalamayı unutmayın. Formun onaylanmasını Adalet Bakanlığı yapıyor.)

- KPSS 3 sınavından en az 70 ve üzeri almalısınız.



Adliyede Pedagog Başvurularında İstenen Belgeler



Adliyeye pedagog için başvuracak kişilerden; Başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, diploma veya geçici mezuniyet belgesi, fotoğraflı özgeçmiş, Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu isteniyor.



Puan sıralamasına bağlı olarak, açılan kontenjanın 5 katı kişi sözlü sınava çağrılıyor. Sözlü sınavda da başarılı olanlar Adalet Bakanlığı bünyesinde pedagog olarak göreve başlıyorlar.



Adliyede Pedagog Ne İş Yapar?



Adliyede pedagoglar, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar. Hem çocuk mahkemeleri hem de aile mahkemelerinde görev üstlenirler. Genel olarak üstlendikleri görevler şunlardır;

- Suç işlemiş çocuklarla çeşitli görüşmeler yaparlar.

- Çocukları suç işlemeye teşvik eden sebepleri araştırırlar.

- Tüm görüşmelerden sonra çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporları hazırlarlar.

- Boşanma ve boşanma sonrası davalarda, çocukların velayet davalarını incelerler. Hem boşanma hem de çocukların velayetine ilişkin raporlar oluşturup, ilgili makamlara ulaştırırlar.