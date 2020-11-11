Sinoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Sinoloji bölümü, genel olarak Çin halkını konu almakta olan bir bilim dalı olmaktadır. Bu bölüm genel olarak tarih ile ilgili olan bir bölümdür.



Sinoloji Bölümü Nedir?



Sinoloji bölümü, Orta Asya Türk tarihinin hakkında daha fazla bir bilgiye sahip olunması amacı ile özellikle Çin’i konu almakta olan ve bu ülkeyi araştıran bir bilim dalı olmaktadır. Sinoloji bölümünün amacı genel olarak Orta Asya Türk tarihinin hakkında araştırmalar yapacaktır.



Bilgi sahibi olacak ve de elde ettiği bilgileri de en iyi şekilde sunabilecek kişiler olarak yetiştirerek sektöre ve ya bilim dünyasına kazandırmak olmaktadır. Sinoloji bölümünü tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerde disiplinli, sorumluluk sahibi ve Türk tarihine karşı da ilgili olması aranan en başlıca özellikler arasındadır.



Sinoloji Bölümü Eğitim Süresi Nasıldır?



Sinoloji bölümünde genel olarak toplamda 4 yıllık bir eğitim verilmektedir. Bu bölümdeki öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile 240 AKTS haklarını doldurmaları ya da üniversitelerinin mezuniyet koşullarını da yerine getirmeleri gereklidir. Bu nedenle bu bölüm çok önemli olup çok sık talep görmektedir.



Sinoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?



Günümüzde sinoloji bölümü öğrencileri toplamda 8 dönemlik eğitim hayatlarının Çin edebiyatı, Çin tarihi ve ya Çince üzerine pek çok ders ile birlikte karşı karşıya geleceklerdir. Buna ek olarak sinoloji bölümünü tercih listelerinde bulunduran aday olan öğrenciler için;

Çin yazısı,

Çincenin Ses Bilgisi,

Temel Anestezi,

Çince Söz Dizimine Girişi

Çince Tümce Kalıpları,

Yazılı Anlatım,

Çin Tarihi,

Sözlü Anlatım,

Çince Dilbilgisi ve de

Çin Edebiyatına Giriş gibi bazı konular başta olmak üzere, pek çok dersten de toplamda 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca bu dersleri de çok başarılı bir şekilde bitirdikleri zaman “Sinoloji Lisans Bölümü Diplomasını’’ elde etmiş de olacaklardır.



Sinoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Günümüzde sinoloji bölümü bir takım kişiler tarafından ilgi ile talep görmektedir. Sinoloji bölümü mezunu olan bireyler çalıştıkları kurum içinde Çin tarihi ve de Çin edebiyatı üzerine genel bazı araştırmalar yaparlar. Buna ek olarak Orta Asya Türk tarihinin hakkında daha fazla bir bilgi sahibi olabilmek amacı ile araştırmalar yürütmek ana görevleri arasında da yer almaktadır. Bu kişiler yapılacak olan araştırmaları planlamak ve de araştırmaları denetlemek diğer görevlerinden bazıları olmaktadır.



Sinoloji Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?



Bu sinoloji bölümü mezunu olan kişiler mesleki hayatlarında genel olarak pek çok iş yerinde çalışma imkanı ve çalışma olanakları bulmaktadır. Bu çalışma imkanlarından bazıları şu şekildedir. Kamu kuruluşları, bazı ilgili bakanlıklar, ilgili bir takım arşivler ve de kütüphanelerde bulunabilirler.



Bu bölümü kişilerin tercih etmeleri durumunda da üniversitelerde eğitmenlik görevleri de yapabilmektedirler. Günümüzde çok sık talep gören bu bölüm söz konusu olan eğitmenlik ve de kamu görevini yapabilmeleri amacı ile gerekli olan bazı sınavlarda da başarılı olmaları istenmektedir. Bu nedenle girecekleri sınavlar oldukça önemli olan sınavlardır.