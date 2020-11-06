Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü çok yönlü bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışma imkanı bulmaktadır. Bu bölümde yabancı dil de son derecede önemlidir. Bu bölümde aynı zamanda erasmus yapma imkanı da bulunmaktadır. Taban puanları da TM bölümlerine göre ortalama puanlardadır.



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?



Siyaset bilimi içerisinde bulunan politik ve diğer siyasal analizleri yapan, toplam lisans eğitimi 4 yıl olan bir bölümdür. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü aynı zamanda bilimsel araştırmaları da destekleyen, ders içeriğinde istatistik ve matematik gibi derslerin de yer aldığı bir bölümdür. Bu bölüm aynı zamanda toplum ve devlet arasında ki ilişkiyi detaylıca ele alır.



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Siyaset bilimi ve kamu yönetimi 1. sınıf dersleri;

- Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1

- Bilim ve teknoloji tarihi

- Hukukun temel kavramları

- İngilizce 1

- Mikro Ekonomi

- Sosyoloji

- Türk Dili 1

- Anayasa hukuku

- Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2

- İngilizce 2

- Makro ekonomi

- Siyaset Bilimine Giriş

- Türk Dili 2

- Yönetim Bilimine Giriş



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf dersleri;



- Bili Teknolojileri Kullanımı

- İstatistik

- Kamu Yönetimine Giriş

- Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

- Mesleki Sorumluluk ve Etik

- Siyasal Düşünceler Tarihi 1

- Uluslararası İlişkilere Giriş

- Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik

- Kamu Maliyesi

- Medeni Hukuka Giriş

- Siyasal Düşünceler Tarihi 2

- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

- Sosyal Psikoloji

- Türk Dış Politikası



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf Dersleri



- İdare Hukuku

- Karşılaştırmalı Siyasi İdeolojiler

- Kentsel Yönetim

- Mesleki Alan Seçmeli

- Türkiye'de Siyasal Yapı ve Hayat

- Vergi Hukuku

- Yetkinlik Seçmeli

- İdari Yargı

- İmar Hukuku

- İnsan Kaynakları Yönetimi

- Mesleki Alan Seçmeli 2



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunlar Ne İş Yapar?



Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde yöneticilik yapabilir. Aynı zamanda idari yargı hakimi olabilirler.



Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İş Olanakları Nelerdir?



Mezunlar hem özelde hem de kamuda çalışabilirler. Kamuda çalışmak için KPSS şartı aranmaktadır.