Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü ülkemizde çok iyi yerlere gelmiş olan bir meslek olmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler hem ülke siyaseti hem de dünya siyaseti hakkında oldukça detaylı bilgilere sahip olmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?

Günümüzde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü, verilmekte olan eğitim doğrultusunda siyaset bilimi ile uluslararası ilişkilere ait olan temel kavramları vermenin yanında toplumsal iş yaşamına da ilişkin sosyal ve de ekonomik konularda araştırmalar yaptırmaktadır. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü amacı, öğrencilere dünya üzerinde gerçekleşmiş olan ve de gerçekleşiyor olan siyasi kavramları inceleyecek, araştırma yapabilecek olan öğrenciler yetiştirmektir.

Ayrıca siyaset bilimi bölümünü tercih etmeyi düşünmüş olan kişilerde ulusların siyasi konularına da, siyaset tarihine, ülke politikasına ilgili olması, araştırmacı ruha sahip ve de disiplinli olması kişilerde aranan özellikler arasındadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim Süresi Nedir?

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü genel olarak 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümün öğrencileri mezun olabilmeleri amacı ile 240 AKTS kotalarını da doldurmaları gerekmektedir. Bu meslek oldukça kaliteli ve önemli bir meslek dalıdır.

Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Siyaset bilimleri ve uluslararası ilişkiler bölümü pek çok dersten oluşmakta olan bir eğitim olup alınan dersler aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar; Diplomasi Tarihi, İktisada Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Türk Siyasi Tarihi, Dış Politika Analizleri, Siyaset Tarihi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Uygarlık Tarihi ve de Siyasete Topluma Giriş olmaktadır.

Bu bölümün öğrencileri pek çok dersten 4 yıl süresince sorumlu olacaklardır. Bu dersleri iyi ve başarılı bir şekilde bitiren kişiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Lisans Diplomasını elde ederler. Üniversitelerin 4 yıllık bir bölümüdür.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Günümüzde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü mezunları olan bireyler için en önemli olan çalışma alanları arasında ilk olarak her daim Dış işleri Bakanlığı gelmekte olup bunun dışında diğer başka bakanlıklarda da kendilerine farklı çalışma şansı bulabilirler.

Mezun olan kişiler diplomat, danışman ve ya şirketlerde yönetici gibi çeşitli unvanlara sahip olabilirler. Çalışabileceği alanlar; Dışişleri Bakanlığı, Siyasi partiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve de Ticaret Bakanlığı olmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Genel olarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü diplomasını eline almış olan kişiler meslek yaşamında siyasetin direkt içinde bulunmak dışında pek çok iş imkanı da bulunmaktadır.

Siyasi oluşumlara ya da uluslararası kuruluşlara devamlı danışmanlık hizmeti sunabildikleri gibi gerekli yeterlilikleri yerine getirdikleri zaman ise akademisyen ya da kamu çalışanı olabilme imkanına sahiptirler. Bu nedenle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü oldukça geniş bir iş olanaklarına sahip olmaktadır.