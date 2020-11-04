Sosyoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Fen Edebiyat fakültelerinde yer alan sosyoloji bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Fen - Edebiyat dışında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat fakültesinde de sosyoloji bölümü bulunmaktadır. Sosyoloji okuyanlar gazetecilik, yazarlık ve reklamcılık yapabilir. Sosyoloji bölümünün dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Sizin için tüm yönleriyle derledik.
''Toplumbilim'' adıyla da bilinen sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi bilim dallarını da kapsar. Bu nedenle bu bölümden mezun olan bireylerin farklı sektörlerde iş bulma şansı oldukça yüksektir. Çalışılabilecek diğer sektörlerden bazıları şunlardır: Finans, medya, arşiv, yaratıcı yazarlık, istatistik, gazete, basın - yayın.
Sosyoloji Bölümü Nedir?
Sosyoloji bölümünden mezun olanlara ''sosyolog'' denir. Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversitenin taban puanları şu şekildedir:
Boğaziçi Üniversitesi - 457,25568
Galatasaray Üniversitesi - 416,51861
İstanbul Bilgi Üniversitesi - 412,09561
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 399,20710
Marmara Üniversitesi - 338,03417
Erasmus ile Avrupa ülkelerine giden öğrenciler, bu ülkelerdeki iş deneyimlerini öz geçmişlerine ekleyerek çok daha kısa sürede iş bulabilirler. Özel üniversitelerde de yer alan sosyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıllıktır.
Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Yabancı Dilde Sosyoloji Metin Okumaları
Kültür ve Toplum
Sosyolojide Araştırma Teknik ve Yöntemleri
Güç ve Eşitsizlik
Psikoloji
- ve 4. Dönem Dersleri
Bilim Teknolojilerinde Sosyoloji Uygulamaları
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Çocukluk Sosyolojisi
Gündelik Hayatın Sosyolojisi
Sembolik Mantık
- ve 6. Dönem Dersleri
Toplumsal Değişme ve Sosyal Antropoloji
Modern Sosyoloji Tarihi
Mekan Psikolojisi
Türk Toplum Tarihi ve Batılılaşma
Sosyal İstatistik
- ve 8. Dönem Dersleri
Çağdaş Sosyal Kuramlar
Sosyolojide Nitel Araştırma Yöntemleri
Temel Ekonomi
Yeni Toplumsal Hareketler
Medya Sosyolojisi
Seçmeli Dersler
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sosyal Psikoloji
Akademik İngilizce
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Topluma Hizmet Uygulamaları
Sosyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
1- Pedagojik formasyon sertifikası alan kişiler öğretmenlik yapabilir. Eğitim vereceği dersler arasında, iletişim kuramları, siyaset bilimi, sosyoloji ve medya okur yazarlığı yer alıyor.
2- Sosyoloji bölümü mezunları yayınevlerinde editör, redaktör ve genel yayın sorumlusu olarak çalışabilir.
3- Toplumsal konularda araştırma yapıp o konular hakkında kitap yazabilirler.
4- Araştırma şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapabilirler.
5- Felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yapabilirler.
6- Yerel ve ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yapabilir ve haftalık yazı dizileri hazırlayabilirler.
7- Özel sektörde eğitim koçu olabilirler.
8- Organizasyon şirketlerinde gelişim şefi olabilirler.
Sosyoloji Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
Günümüzde sosyoloji, iş bulma imkanlarının en geniş olduğu bölümlerden biridir. Bu bölümden mezun olanların çalışabileceği işler şunlardır:
1- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaryo danışmanlığı
2- Reklam ajanslarında metin yazarlığı
3- İçerik, haber ve sosyal medya editörlüğü
4- Televizyon kanallarında yönetmenlik
5- Sosyal hizmetler koordinatörlüğü
6- Yazılım sektöründe danışmanlık
7- Kişisel gelişim kurslarında rehber öğretmenliği
8- Eğitim ve gelişim uzmanlığı
9- İnsan kaynakları sorumlusu
10- Güvenlik ve danışmanlık şirketlerinde yöneticilik
11- İşe alım uzmanı.
12- Rehberlik koordinatörlüğü
13- Yaratıcı yazarlık kurslarında eğitmen
14- Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik