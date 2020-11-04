Sosyoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

''Toplumbilim'' adıyla da bilinen sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi bilim dallarını da kapsar. Bu nedenle bu bölümden mezun olan bireylerin farklı sektörlerde iş bulma şansı oldukça yüksektir. Çalışılabilecek diğer sektörlerden bazıları şunlardır: Finans, medya, arşiv, yaratıcı yazarlık, istatistik, gazete, basın - yayın.

Sosyoloji Bölümü Nedir?

Sosyoloji bölümünden mezun olanlara ''sosyolog'' denir. Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversitenin taban puanları şu şekildedir:

Boğaziçi Üniversitesi - 457,25568

Galatasaray Üniversitesi - 416,51861

İstanbul Bilgi Üniversitesi - 412,09561

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 399,20710

Marmara Üniversitesi - 338,03417

Erasmus ile Avrupa ülkelerine giden öğrenciler, bu ülkelerdeki iş deneyimlerini öz geçmişlerine ekleyerek çok daha kısa sürede iş bulabilirler. Özel üniversitelerde de yer alan sosyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıllıktır.

Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Yabancı Dilde Sosyoloji Metin Okumaları

Kültür ve Toplum

Sosyolojide Araştırma Teknik ve Yöntemleri

Güç ve Eşitsizlik

Psikoloji

ve 4. Dönem Dersleri

Bilim Teknolojilerinde Sosyoloji Uygulamaları

Toplumsal Değişme ve Gelişme

Çocukluk Sosyolojisi

Gündelik Hayatın Sosyolojisi

Sembolik Mantık

ve 6. Dönem Dersleri

Toplumsal Değişme ve Sosyal Antropoloji

Modern Sosyoloji Tarihi

Mekan Psikolojisi

Türk Toplum Tarihi ve Batılılaşma

Sosyal İstatistik

ve 8. Dönem Dersleri

Çağdaş Sosyal Kuramlar

Sosyolojide Nitel Araştırma Yöntemleri

Temel Ekonomi

Yeni Toplumsal Hareketler

Medya Sosyolojisi

Seçmeli Dersler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sosyal Psikoloji

Akademik İngilizce

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Topluma Hizmet Uygulamaları

Sosyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

1- Pedagojik formasyon sertifikası alan kişiler öğretmenlik yapabilir. Eğitim vereceği dersler arasında, iletişim kuramları, siyaset bilimi, sosyoloji ve medya okur yazarlığı yer alıyor.

2- Sosyoloji bölümü mezunları yayınevlerinde editör, redaktör ve genel yayın sorumlusu olarak çalışabilir.

3- Toplumsal konularda araştırma yapıp o konular hakkında kitap yazabilirler.

4- Araştırma şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapabilirler.

5- Felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yapabilirler.

6- Yerel ve ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yapabilir ve haftalık yazı dizileri hazırlayabilirler.

7- Özel sektörde eğitim koçu olabilirler.

8- Organizasyon şirketlerinde gelişim şefi olabilirler.

Sosyoloji Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Günümüzde sosyoloji, iş bulma imkanlarının en geniş olduğu bölümlerden biridir. Bu bölümden mezun olanların çalışabileceği işler şunlardır:

1- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaryo danışmanlığı

2- Reklam ajanslarında metin yazarlığı

3- İçerik, haber ve sosyal medya editörlüğü

4- Televizyon kanallarında yönetmenlik

5- Sosyal hizmetler koordinatörlüğü

6- Yazılım sektöründe danışmanlık

7- Kişisel gelişim kurslarında rehber öğretmenliği

8- Eğitim ve gelişim uzmanlığı

9- İnsan kaynakları sorumlusu

10- Güvenlik ve danışmanlık şirketlerinde yöneticilik

11- İşe alım uzmanı.

12- Rehberlik koordinatörlüğü

13- Yaratıcı yazarlık kurslarında eğitmen

14- Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik