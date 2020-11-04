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    04.11.2020 - 16:27 |

    Sosyoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Fen Edebiyat fakültelerinde yer alan sosyoloji bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Fen - Edebiyat dışında, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat fakültesinde de sosyoloji bölümü bulunmaktadır. Sosyoloji okuyanlar gazetecilik, yazarlık ve reklamcılık yapabilir. Sosyoloji bölümünün dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar? Sizin için tüm yönleriyle derledik.

    Sosyoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    ''Toplumbilim'' adıyla da bilinen sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi bilim dallarını da kapsar. Bu nedenle bu bölümden mezun olan bireylerin farklı sektörlerde iş bulma şansı oldukça yüksektir. Çalışılabilecek diğer sektörlerden bazıları şunlardır: Finans, medya, arşiv, yaratıcı yazarlık, istatistik, gazete, basın - yayın.

    Sosyoloji Bölümü Nedir?

    Sosyoloji bölümünden mezun olanlara ''sosyolog'' denir. Başarı sıralamasına göre ilk 5 üniversitenin taban puanları şu şekildedir:

     Boğaziçi Üniversitesi - 457,25568

     Galatasaray Üniversitesi - 416,51861

     İstanbul Bilgi Üniversitesi - 412,09561

     Orta Doğu Teknik Üniversitesi - 399,20710

     Marmara Üniversitesi - 338,03417

    Erasmus ile Avrupa ülkelerine giden öğrenciler, bu ülkelerdeki iş deneyimlerini öz geçmişlerine ekleyerek çok daha kısa sürede iş bulabilirler. Özel üniversitelerde de yer alan sosyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıllıktır.

    Sosyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

     

    1. ve 2. Dönem Dersleri

     

     Yabancı Dilde Sosyoloji Metin Okumaları

     Kültür ve Toplum

     Sosyolojide Araştırma Teknik ve Yöntemleri

     Güç ve Eşitsizlik

     Psikoloji

     

    1. ve 4. Dönem Dersleri

     

     Bilim Teknolojilerinde Sosyoloji Uygulamaları

     Toplumsal Değişme ve Gelişme

     Çocukluk Sosyolojisi

     Gündelik Hayatın Sosyolojisi

     Sembolik Mantık

     

    1. ve 6. Dönem Dersleri

     

     Toplumsal Değişme ve Sosyal Antropoloji

     Modern Sosyoloji Tarihi

     Mekan Psikolojisi

     Türk Toplum Tarihi ve Batılılaşma

     Sosyal İstatistik

     

    1. ve 8. Dönem Dersleri

     

     Çağdaş Sosyal Kuramlar

     Sosyolojide Nitel Araştırma Yöntemleri

     Temel Ekonomi

     Yeni Toplumsal Hareketler

     Medya Sosyolojisi

     

     Seçmeli Dersler

     

     Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

     Sosyal Psikoloji

     Akademik İngilizce

     Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

     Topluma Hizmet Uygulamaları

     

     Sosyoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

     

     1- Pedagojik formasyon sertifikası alan kişiler öğretmenlik yapabilir. Eğitim vereceği dersler arasında, iletişim kuramları, siyaset bilimi, sosyoloji ve medya okur yazarlığı yer alıyor.

     

     2- Sosyoloji bölümü mezunları yayınevlerinde editör, redaktör ve genel yayın sorumlusu olarak çalışabilir.

     

     3- Toplumsal konularda araştırma yapıp o konular hakkında kitap yazabilirler.

     

     4- Araştırma şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapabilirler.

     

     5- Felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yapabilirler.

     

     6- Yerel ve ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yapabilir ve haftalık yazı dizileri hazırlayabilirler.

     

     7- Özel sektörde eğitim koçu olabilirler.

     

     8- Organizasyon şirketlerinde gelişim şefi olabilirler.

     

     Sosyoloji Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

     

     Günümüzde sosyoloji, iş bulma imkanlarının en geniş olduğu bölümlerden biridir. Bu bölümden mezun olanların çalışabileceği işler şunlardır:

     

     1- Dizi ve sinema filmi projelerinde senaryo danışmanlığı

     

     2- Reklam ajanslarında metin yazarlığı

     

     3- İçerik, haber ve sosyal medya editörlüğü

     

     4- Televizyon kanallarında yönetmenlik

     

     5- Sosyal hizmetler koordinatörlüğü

     

     6- Yazılım sektöründe danışmanlık

     

     7- Kişisel gelişim kurslarında rehber öğretmenliği

     

     8- Eğitim ve gelişim uzmanlığı

     

     9- İnsan kaynakları sorumlusu

     

     10- Güvenlik ve danışmanlık şirketlerinde yöneticilik

     

     11- İşe alım uzmanı.

     

     12- Rehberlik koordinatörlüğü

     

     13- Yaratıcı yazarlık kurslarında eğitmen

     

     14- Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik

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