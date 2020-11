Uçak Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Uçak Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Uçak mühendisi, bir uçağın sorunsuz bir şekilde havalanmasından inişine kadar her detay ile ilgilenir. Özelikle uçağın bakım ve onarımı yapılırken yeni uçuş tasarımları da geliştirilir.



Uçak Mühendisi Nedir?



Uçak mühendisi, uçakların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm uçuş donanımlarını denetler. Aynı zamanda uçağın bakım ve onarımı ile ilgilenerek uçağın hatasız bir şekilde havalanmasını sağlar.



Uçak mühendisi yeni uçuş tasarımları geliştirerek yolcuların daha iyi seyahatler etmesini sağlar. Uçağın her türlü kontrollerini yapan uçak mühendisi motor ve diğer tüm kritik uçuş ekipmanlarını kontrol ederek denetler.



Uçakta seyahat esnasında olumsuz bir durum olmaması için uçak mühendisi son derece dikkatli davranır. Bu nedenle uçak mühendisi ortaya çıkabilecek her türlü sorunu teşhis ederek bunun düzeltilmesini de sağlar. Tüm bu görevleri de eksiksiz olarak yerine getirmeyi amaçlar.



Uçak Mühendisi Ne İş Yapar?



Uçak mühendisi hem havada hem da karada uçak ile ilgili oluşabilecek her türlü durumu dikkatli bir şekilde inceler. Uçuş kontrollerini de yapan uçak mühendisi her seyahat öncesinde uçağın dışında yer alan ekipmanların denetimini yapar. Ağırlık merkezinin de limit içinde kalmasını sağlayan uçak mühendisi kalkış ve iniş verilerini de ayrıntılı olarak hesaplar.



Uçak mühendisi mesleği gereği yeni teknolojileri takip ederek bilgilerini günceler. Uçuş sırasında yakıt tüketimini kaydeden uçak mühendisi uçağın motor performansının da raporlanmasını sağlar. Uçak mühendisi genel olarak yakıt, basınçlandırma, iklimlendirme, elektrik, buz ve yağmura karşı koruma materyallerini oluşturur. Aynı zamanda uçağın yangın ve aşırı ısınma koruma ayarları da detaylı bir şekilde denetlenir.



Uçak Mühendisi Nasıl Olunur?



Uçak mühendisi olmak isteyenler bu kapsamda ciddi bir eğitim alırlar. Uçak mühendisi olmak isteyen kişiler üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Uçak Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesi ile mezun olmalılardır. Başta devlet olmak üzere bazı kurumlarda bu mesleğe kabul edilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluğu ve cezai yükümlülüğü olmaması şartı da aranabiliyor. Bu mesleğe kabul için gereken bazı ayrıntılar arasında yer alıyor.



Uçak mühendisleri okullarından mezun olduktan sonra devlet sektöründe ve ya özel sektördeki firmalarda rahat bir şekilde iş bulabiliyorlar. Uçak mühendislerinin maaşları da buna göre yüksek olabiliyor. Aynı zamanda erkek adaylar için de askerliğini yapmış olmaları tercih ediliyor.



Uçak Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Uçak mühendisi kendi çalışma alanında pek çok sorumluluk üstlenmektedir. Uçak sisteme ve uçak performansı ile ilgili kapsamlı bir bilgiye sahip olması beklenen uçak mühendisi yoğun stres altında da çalışabilmelidir. İletişim yönü kuvvetli olan uçak mühendisi analitik düşünerek hızlı bir şekilde problemleri de çözebilmeli.



Uçakta bulunan pek çok yolcunun hayati sorumluluğunu omuzlarına alan uçak mühendisi her türlü denetimi de zamanında yapmalıdır. Detaylara oldukça dikkat etmesi gereken uçak mühendisi uçaklardaki teknik ve fiziksel donanımların kontrolünü de başarılı bir şekilde sağlamalı. Bu sayede kariyerinde oldukça başarılı adımlar atarak ilerler.