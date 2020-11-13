Uçak Ve Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Uçak ve Uzay Mühendisliği günümüzde çok önemli bölümlerden birisidir. Bu nedenle üniversiteye hazırlanan pek çok öğrenci bu bölümü araştırmaktadır.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir?

İkinci Dünya Savaşından sonra Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümüne ne kadar ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu bölümde amaç uçak ve uzay sektörü için askeri ve sivil kullanıma hizmet edecek ve uzay araçlarının tasarlanması, modellerinin geliştirilmelerini yapacak kişilerin yetiştirilmesidir.

Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünü tercih edecek kişilerin bilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu bölümü tercih edecek kişilerin disiplinli, sorumluluk sahibi, uzay ve uçak sektörüne ilgisi olan özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimidir. Öğrenciler bu bölümden mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve mezuniyet koşullarının yetine getirilmesi gerekir. 8 dönem boyunca Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümü öğrencilerin gördükleri derslerden bazıları şunlardır:

- İleri Matematik

- İleri Fizik

- İleri Kimya

- Uçak ve Uzay Mühendisliğine Giriş

- Malzeme Bilimi

- Uçak mekaniği

- Malzemeler Mekaniği

- Mühendislik Etiği

- Kablosuz Haberleşmeye Giriş

- Termodinamik

Uçak ve Uzay Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünde 4 yıl boyunca sorumlu oldukları dersleri vermek zorundalardır. Bu derslerden başarılı bir şekilde geçilir ise Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisans Diplomasını almayı hak kazanırlar. Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümü mezunu kişiler çalıştıkları havacılık ve uzay sektöründe firmalarda askeri veya sivil kullanıma yönelik uzay ve hava araçlarının tasarlanması başlıca görevleridir.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler için havacılık sektöründe çalışabilecekleri pek çok iş olanağı bulunmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişilerin en çok seçtikleri iş kolları özel ve kamu sektörü olmaktadır. Uçak ve Uzay Mühendisliği mezunu kişilerin havacılık ile ilgili kurumlarda ve şirketlerde görev alabilirler.

Ayrıca savunma sanayiine yönelik pek çok alanda uzay mühendisi istekleri de günümüzde artmıştır. Uzak mühendislerine ihtiyacın artması nedeniyle de tercih yapılabilecek bir bölüm olmaktadır.