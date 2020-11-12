Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ulaştırma ve lojistik bölümü, ikisi de oldukça önemli olan büyük bir bölümdür. Bu meslek insan taşıma, mal taşıma ve ya yük taşıma konuları ile de çok yakından ilgilidir.



Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Nedir?



Günümüzde ulaştırma ve lojistik bölümü, ulaştırma ve lojistik gibi iki büyük sektörün de bir arada yürütülmüş olduğu çok disiplinli çalışma alanıdır. Ayrıca, ulaşım insanların hareketlerini, lojistik ise yükün hareketlerini yani mal, doğal kaynaklar, posta gibi hareketleri ifade eder. Bununla birlikte de, bu sektör karayolu, demiryolu, deniz yolu ya da hava yolu ile taşımakla ilgili değildir. Arz, talep, dağıtım ve ya tedarik operasyonlarını da yönetmek ile ilgilidir.

Bu bölümün en temel amacı, ulaştırma ve lojistik operasyonları karşılaşılması olası sorunların belirlenmesi ve çözüme ulaştırılması yanı sıra, yapılan genel işlerde verimi arttırıp riski azaltmaktır.



Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?



Ulaştırma ve lojistik bölümü üniversitelerde ya Uygulamalı Bilimler ya da Ulaştırma ve Lojistik fakültelerinde genel eğitimi verilmekte olan toplamda 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Bu bölüm sadece Eşit Ağırlık puan türlerine göre öğrenci kabul eder. Ulaştırma ve Lojistik 2019 yılı ile 2020 yılı arasında YÖK verilerine göre de sadece iki farklı üniversitelerde faaliyet göstermektedir.



Ulaştırma ve Lojistik Bölümündeki Dersler Nelerdir?



Üniversitelerin ulaştırma ve lojistik bölümleri üzerine eğitim almayı amaçlamakta olan aday öğrenciler günümüzde genel olarak;

Temel Hukuk,

İşletme Bilimleri,

Lojistik Bilimi,

Genel Muhasebe,

Taşımacılık Yönetimi,

Uluslararası Ticaret,

Filo Yönetimi,

Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Dersi,

Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Dersi,

Özel ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı Dersi,

Hava Yolu Taşımacılığı,

Deniz Yolu Taşımacılığı,

Kara Yolu Taşımacılığı,

Genel Posta ve Kurye Hizmetleri Dersi,

Demir Yolu Taşımacılığı,

Liman Yönetimi,

Terminal Yönetimi,

Risk Yönetimi ile birlikte Sigorta pek çok dersten toplam 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca da sorumlu olacaklardır. Ayrıca bütün bu dersleri başarı ile birlikte tamamlayan öğrenciler günümüzde Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Lisans Diploması elde etme hakkı kazanırlar.



Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Günümüzde bu bölüm mezunu olan kişiler, ulaştırma ve lojistik alanlarında genel olarak gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin verimlerini artırmak, ortaya çıkması da olası olan problemlerin giderilmesi amacı ile çalışmalar gerçekleştirmektedir.



Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?



Ulaştırma ve Lojistik Bölümü mezunu olan kişiler genel olarak aşağıdaki alanlarda iş imkanları bulabilirler. Bunlar;

Dış Ticaret Şirketleri,

Taşımacılık Şirketleri,

Gümrükler,

Posta Teşkilatları,

Kargo Şirketleri,

Lojistik Firmaları,

Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar,

Havayolu Şirketleri,

Liman İşletmeleri,

Demiryolu İşletmeleri



gibi çeşitli yerlerde iş olanakları bularak kariyerlerine devam edebilirler. Ayrıca söz konusu olan iş fırsatlarından devlet kurum ve devlet kuruluşlarında yer alabilmek amacı ile mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den elde edecekleri puanlar ile belirleyici olurlar ve iş imkanları da bulurlar.