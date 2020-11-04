Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerin merak ettikleri bir bölüm olmaktadır. Ticaret, ekonomik gibi konuların incelemesini içeren bir bölümdür.



Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir?



Uluslararası İlişkiler bölümü savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, dış politika, ticaret ve ekonomi gibi konuların incelenmesini içeren bir bölümdür. Uluslararası İlişkilere geniş bir kapsamda bakıldığında ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji gibi alanları kullanılarak disiplinler arası yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.



Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?



Öğrenciler tercih yapmadan önce üniversite bölümlerini araştırmaya başlamışlardır. Özellikle bölümlerde görülen dersler öğrenciler tarafından merak konusudur. Uluslararası İlişkiler bölümünde ise öğrencilerin göreceği pek çok ders bulunmaktadır. Bu dersler şunlardır:



- İktisat

- Makro İktisat

- Mikro İktisat

- Uluslararası Hukuk

- Uluslararası İktisat Teorisi

- Uluslararası İlişkiler ve Örgütler

- Türkiye Dış Politikası

- Siyasi Tarih

- Siyaset Bilimi

- Kamu Yönetimi

- Anayasa Hukuku

- Kamu Maliyesi

- İdare Hukuku

- Diplomatik Çeviri

- Politika Analizi



Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri toplamda 8 dönem içerisinde bu derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Başarılı olmaları halinde Uluslararası İlişkiler bölümü diplomasını almaya hak kazanırlar.



Uluslararası İlişkiler Mezunu Ne İş Yapar?



Uluslararası İlişkiler bölümü eşit ağırlık kategorisinde tercih edilmektedir. 4 yıllık lisans bölümü olan Uluslararası İlişkiler bölümü adını Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı pek çok isim ile karşılaşmanız mümkündür.



Uluslararası İlişkiler mezunu kişiler iş konusunda geniş bir alana sahiptir. Geçmişten günümüze ülkeler arasında oluşan kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin incelenmesi ve bu alanda pek çok strateji geliştirilmesi Uluslararası İlişkiler alanının görevidir.



Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Uluslararası İlişkiler mezunu olan kişiler pek çok iş alanında çalışabilirler. Bunun için ilk olarak Uluslararası İlişkiler bölümü bulunan üniversitelerde 4 yıllık lisans programını bitirmeleri ve diplomalarını almaları gerekmektedir. Uluslararası İlişkiler bölümü evrensel bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle kalifiye olmaları belirleyicidir. Bunlar dışında Uluslararası İlişkiler bölümü mezunlarının iş olanakları şunlardır:



- Dış İşleri bakanlığı

- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

- Ekonomi Bakanlığı

- Konsolosluklar

- Milli Savunma Bakanlığı

- Avrupa Birliği Bakanlığı

- Rekabet Kurumu

- Sermaye Piyasası Kurulu alanlarda çalışmaları mümkündür.



Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları yaptıkları araştırmalarda bu alanlarda iş olanakları bulunduğunu görmektedir. Bu alanlarda çalışabilmeleri için kişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren kişilerin sonuçları neticesinde çalışabilecekleri pek çok olanak vardır. Bunlar dışında Uluslararası İlişkiler bölümünde mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır:



- NATO

- Danışmanlık Şirketleri

- İhracat ve İthalat Şirketleri

- Sivil Toplum Kuruluşları

- Birleşmiş Milletler

- Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü

- UNICEF

- Siyasi Danışmanlık Şirketleri



Uluslararası İlişkiler bölümü mezunları bu türden özel sektörlerde de çalışabilirler. Küresel çapta hizmet veren şirketler veya örgütlerde çalışma imkanı bulunmaktadır.