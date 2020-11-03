Veteriner Hekim Nedir, Nasıl Olunur? Veterinerlik Mezunu Ne İş Yapar?

Hayvanların hastalıklarını teşhis ve tedavi eden veterinerler, periyodik aralıklarla hayvan barınaklarını ve kesimhaneleri inceler. Sağlık ve hijyen kurallarına uymayan barınakları tek tek tespit edip yetkili mercilere bildirir. Dünya genelinde veterinerlerin artması, hayvanlarda görülen ve salgın riski taşıyan hastalıkların azalmasında etkili olmuştur.

Veteriner Hekim Nedir?

Veterinerler, genellikle pet ve çiftlik hayvanların hastalıklarını tedavi eder. At ve inek gibi çiftlik hayvanlarında görülen salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli adımları atar. Veteriner hekim modern tıpta yer alan tüm aletleri ve cihazları kullanır. Gerekli gördüğü durumlarda ameliyat ve ötenazi yapabilir.

Veteriner Hekim Ne İş Yapar?

1- Köpeklerde sıklıkla görülen kulak iltihabı, gençlik hastalığı ve parvovirüs gibi hastalıkları teşhis ve tedavi etmek.

2- Hayvanların sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi için gerekli önlemleri almak.

3- Hayvanlardan kan ve idrar örneği alarak mevcut hastalığın hangi aşamada olduğunu tespit etmek.

4- Kesimhaneleri ve barınakları denetlemek.

5- Hayvan yetiştiriciliği hakkında araştırma yapmak. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları yazılı ve görsel medya aracılığıyla paylaşmak.

6- Gıda güvenliğine ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen kurumları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirmek

7- Yeni tohumlama yöntemleri hakkında araştırma yapmak

8- Yeni aşı ve serumlar üretmek için laboratuvarda çalışmak

Veteriner Hekim Nasıl Olunur?

Veteriner olmak için 5 yıllık Veterinerlik Fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünden mezun olan kişiler de stajını tamamladıktan sonra klinik ve hayvan hastanesi açabilir.

Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları da her geçen yıl biraz daha artıyor. Örneğin 2018 yılından itibaren sokak hayvanlarına mikro çip takılmaya başlandı. Bu çip sayesinde hayvanların kontrol ve takibi yapılabiliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı bu uygulamada veteriner hekimler de görev aldı. Bunun dışında veterinerlerin görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Sokak hayvanlarına aşı yapmak

2- Kedilerde görülen nezle, idrar yolu enfeksiyonu, apse ve diyabet gibi hastalıkların tedavisini gerçekleştirmek

3- Genel anestezi altında kedi ve köpekleri kısırlaştırmak

4- Hastalık ihtimaline karşı test yapmak. Çıkan test sonuçlarına göre hayvan sahiplerine bilgi vermek.

5- Büyükbaş hayvanlarda görülen küçük raminant vebası, deli dana hastalığı ve sığır tüberkülozu gibi hastalıklarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

6- Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen konferanslara katılmak ve veterinerlik alanında uygulanan yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinmek

7- Yeni geliştirilmiş aşıları incelemek

8- Arthritit, tümör, fıtık ve kist gibi çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan hastalıklar için röntgen hizmeti sunmak.

9- Hayvan sağlığı ve psikolojisi hakkında yayımlanmış kitaplar okumak. Öğrendiği bilgileri meslek hayatında uygulamak

10- Hayvanların doğumunu gerçekleştirmek

11- Obez teşhisi konmuş hayvanların kilo takibini yapmak

12- Salgın riski taşıyan bölgelerde karantina ortamı oluşturmak