Yapı Denetim Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Yapı Denetim Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Yapı denetim mühendisi, görev aldığı yapıların tüm proje ayrıntılarını ve dokümanlarını inceler. Yapı denetim mühendisleri bu bağlamda projenin yapı tasarımı ile ilgili her detayı inceler.



Yapı Denetim Mühendisi Nedir?



Yapı denetim mühendisleri üstlendikleri projelerin hukuki ve resmi tüm prosedürlerini takip eder. Bu kapsamda inşaat ile ilgili tüm belge ve tutanaklar da yapı denetim mühendisleri tarafından düzenlenir. Yapı denetim mühendisleri, yapıların başlangıç ve bitiş ile ilgili tüm aşamalarına dikkat eder ve sorumluluğu üstlenir.



Yapı Denetim Mühendisi Ne İş Yapar?



Yapı denetim mühendisleri yapıların imar planına uygun olup olmadığı ile ilgili çalışmaları ve araştırmaları yapar. Bu kontrollerin ardından ise raporlamalar hazırlanır. İnşaatlar ile ilgili tüm ayrıntıları inceleyen yapı denetim mühendisi oluşturulan yapı projelerinin inşa edildiği sırada hem çevre hem de işçi güvenliğinin sağlanmasına dikkat eder.



Yapı denetim mühendisleri yapıların tüm projelerinden en küçük detaylarına kadar incelemeler yapar. Yapılardaki proje, rapor, belge ve tutanaklardan sorumlu tutulan kişi de genellikle yapı denetim mühendisi olmaktadır. Ayrıca yapı denetim mühendisi çalışmalarını da büyük bir titizlik ile yapar.



Yapı Denetim Mühendisi Nasıl Olunur?



Yapı denetim mühendisi olabilmek için belli bir eğitim düzeyine sahip olmak gerekir. Bu nedenle yapı denetim mühendisi olmak için üniversitelerin de dört yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde eğitim görmek gerekir.



Üniversitelerin bu bölümlerinden bir tanesinden mezun olduktan sonra bu alanda işe girilebilir. Dört yıllık eğitimin ardından bu alanda staj yapılır. Stajın ardından ise mezun olan kişiler kendilerine uygun bir işte çalışabilirler. Yapı denetim mühendislerinde olması gereken bazı özellikler de vardır. Öncelikle bu meslek dalında çalışan kişiler tüm teknik terimlere, bilgi ve birikime sahip olmalılar. Aynı zamanda yapı denetim mühendislerinin ekiplerle takım ruhu ile çalışması önemlidir.



Yapı Denetim Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Yapı denetim mühendisleri çalıştıkları inşaatın başlangıcından bitişine kadar geçen sürede hukuki değer taşıyan her bir belge, evrak ve tutanağın sorumluluğunu alır. Bu konuda imza yetkisine de sahiptir. O nedenle yapı denetim mühendislerinin de bazı görev ve sorumlulukları vardır.



Yapı denetim mühendisleri tüm projeleri de ayrıntılı olarak inceler. Bu projelerde ve ya evraklarda bir eksiklik olursa bu eksiklerin tamamlanmasını sağlayarak ilgili makamlardan onay alır. Bunun yanı sıra yapı denetim mühendisi binaların depreme dayanıklı olup olmamasını kontrol eder. Bu konuda tüm analizlerin de yapılmasını sağlar.



Binaların depreme dayanıklı olması ile birlikte yangın merdivenin de bulunması önemlidir. Özellikle bu binalarda yangın alarmı sistemi bulunması da çok önemlidir. O nedenle yapı denetim mühendisleri bu binaların ve insanların güvenliğini sağlamak için tüm çalışmaları doğru bir şekilde yönetir. Yapı denetim mühendisleri binalarda bulunan güvenlik tedbirleri ve diğer tüm sistemlerin kontrolünü sağlarlar. Bu noktada eksik gördükleri takdirde bunun tamamlanması için çalışmalar yönetirler. Daha sonra ise eksiksiz bir çalışmanın ardından uzmanlardan onay alınır.