Zabıta Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Bir yerde denetim, kontrol ve güvenlik olarak da görevleri bulunan zabıta memurları, yerel bağlılık üzerinden görevlerini yürütmektedir. Yani zabıta memurları belediyeye bağlıdır ve bu doğrultuda ilgili bölgedeki görevlerini gerçekleştirirler.



Zabıta Memuru Nedir?



Kamu düzeni ve halk sağlığını korumak amaçlı belediye nezdinde çalışan kişilere zabıta memuru denmektedir. Zabıtalar kamu düzenini yerine getirirken Jandarma ya da polis gibi silah taşımazlar. Yani bu konuda herhangi bir yetkileri bulunmamaktadır. Hem merkezde hem de taşra ve birçok farklı ile ilçede görev yaparlar. Halk sağlığına zarar verecek ya da kurallar dışında yapılan sokaktaki pek çok unsura müdahale etme hakkına sahiptirler.



Zabıta Memuru Ne İş Yapar?



Huzuru tesis etmek, kamu düzenini sağlamak ve halk sağlığını korumak zabıta memurlarının en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Zabıtaların bazıları geçici şekilde görevlerini gerçekleştirirken bazıları ise sabit olarak bulundukları yerden görevlerini yaparlar. Bunun dışında görev ve sorumlulukları açısından zabıta memurları şu şekilde öne çıkmaktadır;



- Gıda malzemeleri üretimi gerçekleştiren, satan ya da dağıtım yapan şirketler hakkında rutin denetim ile ani baskın gerçekleştirmek

- Halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlar karşısında çalışmaları durdurmak

- Ruhsatsız olarak iş yerlerine tespit etmek ile beraber gerekli işlemleri yerine getirmek

- Ruhsatı bulunmasına rağmen kurallar çerçevesinde uygulamaları yerine getirmeyen yerlere müdahale etmek

- Semt pazarı gibi bölgelerde denetim sağlamak

- Belediyeden izin almadan satış yapan kişileri belirlemek ve müdahale etmek

- İzinsiz ilan ya da afiş uygulayan kişileri tespit etmek ve gerekli işlemleri uygulama



Zabıta Memuru Nasıl Olunur?



Zabıtalar ile ilçe bölgesindeki belediyelerde hem memur hem de işçi statüsünde görev alabilmektedir. Bu doğrultuda hem belediye nezdinde zabıta olunurken, devlet kapsamında zabıta memuru olabilmek için KPSS sınavına girmek gerekir.



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak.

- Yüz kızartıcı suç işlememiş ve ayrıca hüküm giymemiş olmak.

- En az lise mezunu olmak.

- Erkekler için en az 1/75 kadınlar için bir 65 boy



Bu kriterleri yerine getirmek suretiyle hem KPSS üzerinden zabıta memuru olunabilir hem de belediye nezdinde görev yapılabilir.