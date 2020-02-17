BİST120.1510EURO6,570,09USD6,060,02ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKıbrıs Haberleri 45 bin öğrenci ders başı yapıyor
    ABONE OL
    17.02.2020 - 07:00 |

    45 bin öğrenci ders başı yapıyor

    İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi ile Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören toplam 45 bin 159 öğrenci ders başı yapacak.

    45 bin öğrenci ders başı yapıyor

    Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC genelinde İlköğretim Dairesi’ne bağlı 94 okulda öğrenim gören toplam 19 bin 988 öğrenci var. Bunlardan 16 bin 135’i 82 kamu okulunda, 3 bin 853’ü ise 12 özel okulda eğitim görüyor. Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 54 okulda öğrenim gören 21 bin 794 ortaokul ve lise öğrencisi var. Bu öğrencilerin 18 bin 292’si 44 kamu okullarında, 3 bin 502 öğrenci de 10 özel okulda öğrenim görüyor. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 377 meslek lisesi öğrencisi bulunuyor. Ülke genelindeki kamu ve özel okullarda toplam 4 bin 857 öğretmen görev yapıyor.

    Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü oldu!Genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Tilki, kliplerindeki ayıların birçok ünlü isimden daha ünlü olduğunu iddia etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İşte Kadir Şeker'in son görüntüsü... Sağ cep hizasında kan izi!

    İşte Kadir Şeker'in son görüntüsü... Sağ cep hizasında kan izi!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    CNN TÜRK ekibi düşürülen rejim helikopterinin enkazını görüntüledi

    İşte en çok beğenilen motorlar

    İşte en çok beğenilen motorlar

    Sıradaki Haber