Meclis Genel Kurulu’nda, iç tüzüğün 62. maddesi tahtında söz alan muhalefet yetkilileri Maraş’taki toplantıyla ilgili konuşmalar yaptı. Konuşmaları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, “Maraş hamledir. Toplantının seçimle ilgisi yok. Maraş için 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin Maraş ile ilgili açıklamaları yüreğimize su serpti” dedi.

Başbakan, Cumhurbaşkanlığı’nın ve muhalefetin toplantıda temsil edilmemesi konusundaki eleştirilere cevaben ise “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Toplantı konusunda Feyizoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim. Orada ne söylendiyse hepsi kayıtlarda... Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok” şeklinde konuştu.

Davet tartışması

İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı, “Gönül isterdi ki Cumhurbaşkanı, muhalefet ve muhalifler de bu toplantıya davet edilsin” dedi.

Akıncı’nın son açıklamalardan sonra Türkiye’deki yetkililerle kolay kolay bir araya gelemeyeceğini savunan Arıklı, “Keşke Sayın Akıncı böyle talihsiz bir açıklama yapmasaydı. Belki bir nebze olsa Cumhurbaşkanı’nın bu toplantıya davet edilmemesini anlarım ama muhalefetin buraya çağrılmaması çok üzücü” şeklinde konuştu.

Arıklı, hükümete “46 yıldır kapalı tuttuğumuz Maraş’ı bir 50 yıl daha mı kapalı tutalım? Hemen yarın Bakanlar Kurulu kararı ile burasını askeri bölge olmaktan çıkarın” diyerek seslendi.

Bu konunun siyasi irade meselesi olduğunu belirten Arıklı, “Bu mevcut irade hükümette yoktur. Mesele şovdur. Seçime endekslidir. Milli bir meselenin seçime malzeme edilmesi üzücü” dedi.

Başbakan, “Kapalı Maraş’ın bizim yönetimimizde açılmasının KKTC’ye katkısı büyük olacak. Düşünce budur. Kamuoyu bunu kabul etti, ‘geç kalındı’ diyenler var. Bu konu siyasi malzeme yapılmadı. Bu bilinen bir şeydir. Hükümetin ilk açıklamalarının başında Maraş geliyor. Envanter çalışması ile niyet edilen burasının açılmasıdır. Beni mutlu eden Türk hükümetinin bunu desteklemesi. Türkiye’nin en üst makamlarından buna destek olunması bizleri mutlu etti. Bu toplantı yapıldı. Görüşler ifade edildi. Türkiye Barolar Birliği bir sonuç bildirgesi de yayınlayacak” dedi.

Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin benzer toplantıyı eylül ayında Ankara’da düzenlediğini anımsattı.

Tatar, “Yeni bir heyecan, yeni bir oyun, yeni bir sayfa. Başka şeyleri konuşmalıyız. Maraş hamledir. 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin açıklamaları yüreğimize su serpti, bunların seçimle ilgisi yok…” şeklinde konuştu

İngiltere’deki temaslarına da değinen Tatar, “Benim ‘yarın uçuşlar başlıyor’ diye bir açıklamam yok. Ben halkım adına taleplerimi aktardım. Direkt uçuşun olmaması haksızlık. Herkese haksızlık. Bu konuya destek ve sempati var. Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devlet olduğunu biliyor. Kabul ediyorlar” dedi.

‘Dikkatli olunmalı’

CTP milletvekili Asım Akansoy süreci takip ettiklerini belirtti ve envanter sonucunun ne olduğunu sorarak, “Hükümetin Maraş konusundaki tavrı gayriciddidir. Bu yöndeki hamleler önemli. Uluslararası hukukun dışına çıkılmamalı... Var olan pozisyonumuzu geriletmemek için dikkatli olunmalı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın önemli bir makam olduğunu, toplumda ayrışma yaratmayacak, uluslararası hukuku ihlal etmeden adım atılması gerektiğini dile getiren Akansoy, “Maraş konusunda çok dengesiz, çelişkili açıklamalar yapılıyor. Biz kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Kendi içimizde konuşmuyoruz. Dünya bizi takip ediyoruz. Maraş söylemi konusunda dikkatli olmalıyız” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Maraş’taki toplantı üzerine söz aldı. Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği bu toplantıyı eleştiren Özyiğit, “Organize edilen toplantının hedefi yok” dedi.