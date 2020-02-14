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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Ana vatansız KKTC olmaz’
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    14.02.2020 - 07:00 |

    ‘Ana vatansız KKTC olmaz’

    3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “Türkiye bizim ana vatanımızdır. Benim siyasi hayatım hep bunu söyleyerek geçmiştir. Gençleri ana vatan sevgisiyle yetiştirmeye çalıştım. Hep şunu söyledim, ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bizim o topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkün değil” dedi. Mersin’e gelen Eroğlu, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

    ‘Ana vatansız KKTC olmaz’

    Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, devlet görevinde bulunmanın mutluluk verici olduğunu dile getirerek “Mersin halkı değerli Valimizden yararlar görecektir. Kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

    Vali Su ve Eroğlu birbirlerine hediye takdim etti.

    Eroğlu, valiliğin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i de ziyaret etti. Burada konuşan Eroğlu, Türkiye ve KKTC’nin uyum ve iş birliği içerisinde bugünlere geldiğini söyledi.

    Türkiye’nin KKTC için önemli bir ülke olduğunu aktaran Eroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

    “Türkiye bizim ana vatanımızdır. Benim siyasi hayatım hep bunu söyleyerek geçmiştir. Gençleri ana vatan sevgisiyle yetiştirmeye çalıştım. Hep şunu söyledim, ‘ana vatansız KKTC olmaz. Türkiye Cumhuriyeti olmadan bizim o topraklarda huzur ve güven içerisinde yaşamamız mümkün değil. Nitekim bunu 1974’te gördük. Bugün de görüyoruz. Bu nedenle KKTC makamları ile Türkiye’deki makamların iş birliği içerisinde olması, mühim olan bu diyaloğu ve iş birliğini sürdürmektir. Türkiye ne kadar güçlüyse biz o kadar orada huzurluyuz. Gelecek endişesi yaşamadan varlığımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman çatlak sesler çıkabilir. Bu her ülkede, toplumda olan ara sıra çıkan seslerden bir tanesi de bizde çıkıyor. Bu Kıbrıs Türkünün de bu şekilde düşündüğü anlamına gelmez. İstisnalar hariç. Dolayısıyla yarınlarda da beraber olacağımız inancı içerisinde biz hep ana vatan-yavru vatan ilişkilerinin kardeşlik ilişkileri içerisinde devam ettirilmesinden yanayız.”

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