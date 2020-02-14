‘Artık vizyon ve cesaret gerekli’

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamarasında KKTC Dostluk Grubu toplantısında, artık adadaki gerçeklerin görülüp kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamerasında Lord Northbrook Başkanlığındaki KKTC Dostluk Grubu üyelerine yaptığı konuşmada, öncelikle grubun yıllardır sürdürdükleri meşakkatli emeklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Üyelerin zor bir görev üstlendiklerini söyleyen Tatar, Anavatan Türkiye dışında diğer ülkelerin Kıbrıslı Türkleri sürekli görmezden geldiğini vurgulayarak, artık bir dönüm noktasına gelindiğini ve Kıbrıslı Türklerin var olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Rumlara tepki

Adada ilerleme sağlanması için vizyon ve cesaret gerektiğini söyleyen Tatar, bu cesaretin hem ada içinden hem de uluslararası toplumdan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yıllardır müzakerelerin çeşitli yer ve şekillerde yapılmasına rağmen halen neticelendirilemediğini dile getiren Tatar, Rumların KKTC’nin gelişimini ve Kıbrıslı Türklerin ilerlemesini engellemek için sürekli taktiksel yaklaşımlarda bulunduklarını kaydetti.

Tatar, adada bir çözüme varılması için başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbrook ve üyelerin sorularını da cevaplayan Tatar, lobicilik ve tanıtım faaliyetlerinin artırılarak, Kıbrıslı Türklerin haklı sesini tüm dünyaya durmak için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Tatar, KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbook, üye Lord Maginnis, Lord Kilclooney ve Lady Butterworth’e plaket verdi.

Daha sonra KKTC Dostluk Grubu Başkanı Northbook ve üyeleri Başbakan Tatar’ın onuruna yemek verdi.

Temaslarını tamamlayan Tatar ve beraberindeki heyet dün İngiltere’deki temaslarını bitirdi.

‘Kıbrıslı Türkler siyasi bir güç’

Başbakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin önemine vurgu yaparak, “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür” dedi.

Tatar, İngiltere’de yaşayan bazı Kıbrıslı Türklerle bir araya gelerek sorunlarını dinleme fırsatı buldu.

“İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler artık siyasi bir güçtür, biz burada yaşayan Kıbrıslı Türkleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullanan Tatar, yurt dışında yaşam süren vatandaşlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

KKTC’nin stratejik önemine de vurgu yapan Tatar, artık doğal gazın da önemiyle bunun daha da arttığını söyledi ve KKTC’nin gelişmesi için de çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz’de artık bambaşka bir durumun ortaya çıktığını da söyleyen Tatar, Türkiye’nin bu oyunu bozduğunu ve doğu Akdeniz’deki zenginliklerin paylaşımı açısından KKTC’nin değerinin daha da arttığını kaydetti.

Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin bekası için daha da büyük önem kazandığını ve artık siyasetin de ona göre şekillenerek büyük coğrafyada yerlerini alabilmek için çalışmalara daha önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Artık kimsenin KKTC’yi küçümsememesi gerektiğini de vurgulayan Başbakan Tatar, KKTC’nin her türlü kurumu ile gelişmesi için çalışmaların artması gerektiğini vurguladı.

Sık sık alkışlarla konuşması kesilen Tatar, daha sonra katılımcıları sorularını yanıtladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.