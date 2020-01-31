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    HaberlerKıbrıs Haberleri Avrupa Komisyonu’na Yeşil Hat sorusu
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    31.01.2020 - 07:00 |

    Avrupa Komisyonu’na Yeşil Hat sorusu

    Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na yönelttiği yazılı soruyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulamasında sıkıntılar olduğunu ve bunun ticaret hacminin gelişmesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

    Avrupa Komisyonu’na Yeşil Hat sorusu

    Kızılyürek’in KKTC ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türk üreticilerin hayvansal olmayan işlenmiş ürünlerin geçişlerinde zorluklar yaşadıkları yönünde şikâyetlerini dile getiren Kızılyürek, ayrıca 7.5 ton üzerindeki araçların geçişine izin vermeyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin” Yeşil Hat Tüzüğü’nün tam anlamı ile uygulanması yönünde engel yarattığı iddiaları bulunduğunu kaydetti.

    Bu engellerin Kıbrıslı Türk üreticiler üzerinde ekonomik yansımaları olduğunun altını çizen Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasına ilişkin iddia edilen usulsüzlüklerin ve engellerin farkında olup olmadığını ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün ayrımcılık yaratmayacak şekilde tam olarak uygulanması için Komisyon’un ne gibi önlemler almayı planladığını sordu.

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