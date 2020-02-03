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    HaberlerKıbrıs Haberleri Bağımlılıkla mücadele kapsamı genişliyor
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    03.02.2020 - 07:00 |

    Bağımlılıkla mücadele kapsamı genişliyor

    İnsan sağlığına zararlı olan sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, “Sizi Dinlemeye Hazırız” ve “Hayır! Diyebilirsin” sloganlarıyla başlattığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) projesiyle bireyleri bağımlılıklardan kurtarıyor.

    Bağımlılıkla mücadele kapsamı genişliyor

    Geçen mayıs ayından beri devam eden projeyle oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren merkeze bugüne kadar yaklaşık 40 kişi başvurdu. Halen sigara, alkol ve madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere hizmet veren merkez, yakında kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlerden de başvuru alacak. YEDAM’A 444 7975 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

    Yola inen domuz sürüsü böyle görüntülendiArdahan’ın Göle ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsü görüntülendi.
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