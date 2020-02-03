03.02.2020 - 07:00 |
Bağımlılıkla mücadele kapsamı genişliyor
İnsan sağlığına zararlı olan sigara, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele eden Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği, “Sizi Dinlemeye Hazırız” ve “Hayır! Diyebilirsin” sloganlarıyla başlattığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) projesiyle bireyleri bağımlılıklardan kurtarıyor.
Geçen mayıs ayından beri devam eden projeyle oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren merkeze bugüne kadar yaklaşık 40 kişi başvurdu. Halen sigara, alkol ve madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere hizmet veren merkez, yakında kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlerden de başvuru alacak. YEDAM’A 444 7975 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.