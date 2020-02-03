Bağımlılıkla mücadele kapsamı genişliyor

Geçen mayıs ayından beri devam eden projeyle oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren merkeze bugüne kadar yaklaşık 40 kişi başvurdu. Halen sigara, alkol ve madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlere hizmet veren merkez, yakında kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlerden de başvuru alacak. YEDAM’A 444 7975 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.